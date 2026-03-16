Месечната инфлация през февруари е 3,3% по данни на НСИ

Годишната инфлация през февруари в България е 3.3%, сочат данните на Националния статистически институт (НСИ), като те са в синхрон с експресната оценка на института, която той започна да прави с влизането на България в еврозоната – т.нар. флаш инфлация.

Според днешните данни месечната инфлация през февруари е била 0.4%, докато в експресната оценка статистическата служба бе отчела 0.3 процента.

Средногодишната инфлация за периода март 2025 – февруари 2026 г. спрямо периода март 2024 – февруари 2025 г. е 4.5%.

Според Индекса на потребителските цени през февруари 2026 г. цените на стоките и услугите са увеличени в следните потребителски групи: „Информация и комуникация“ – 1.3%; „Алкохолни напитки, тютюневи изделия“ – 1%; „Услуги на ресторанти и хотели“ – 0.8%; „Хранителни продукти и безалкохолни напитки“ – 0.7%; „Развлечения, спорт и култура“ – 0.5%; „Лични грижи, социална защита и разни стоки и услуги“ – 0.4%; „Здравеопазване“ – 0.3%; „Образователни услуги“ – 0.3%; „Жилища, вода, електроенергия, газ и други горива“ – 0.2 процента.

НСИ отчита спад в цените на стоките и услугите в следните потребителски групи: „Облекло и обувки“ – 1.9%; „Жилищно обзавеждане, стоки и услуги за домакинството и за обичайно поддържане на дома“ – 0.9%. Няма промяна при цените на стоките и услугите в групите „Застрахователни и финансови услуги“ и „Транспорт“.

През месец февруари 2026 г. са увеличени цените на следните хранителни продукти: пипер – с 36.0%, зеле – с 11.2%, листни зеленчуци – с 9.5%, краставици – със 7.9%, домати – с 6.2%, зелен лук и праз – с 4.9%, картофи – с 3.9%, пресни зеленчукови подправки – с 3.8%, кореноплодни зеленчуци (моркови и червено цвекло) – с 3.5%, цитрусови плодове – с 3.0%, зрял боб – с 2.4%, яйца – с 2.2%, хляб „Добруджа“ – с 1.7%, нискомаслено прясно мляко – с 1.7%, кисели млека – с 1.7%, кафе – с 1.3%, газирани напитки – с 1.1%, макаронени изделия – с 1.0%, ябълки – с 1.0%, шоколад и шоколадови изделия – с 1.0%, зрял лук – с 0.8%, минерална вода – с 0.8%, какао – с 0.7%, зрял чесън – с 0.6%, банани – с 0.5%, сол – с 0.4%, оцет – с 0.3%, плодови сокове – с 0.3%, извара – с 0.3%, бял хляб – с 0.2%, и други.

Намалени са цените на следните хранителни продукти: маргарин – с 2.3%, свинско месо – с 2.4%, млечни масла – с 2.2%, леща – с 1.7%, гъби – с 1.3%, чипс – 1.1%, малотрайни колбаси – с 1.0%, мляно месо (кайма) – с 1.0%, маслини – с 1.0%, захар – с 1.0%, пълномаслено прясно мляко – с 0.9%, кашкавал – с 0.8%, вина – с 0.8%, бира – с 0.8%, ориз – с 0.6%, трайни колбаси – с 0.6%, замразена риба – с 0.5%, брашно – с 0.4%, месо от домашни птици – с 0.4%, ракии – с 0.4%, сирене – с 0.3%, и други.

В групите на нехранителните стоки и услуги е регистрирано увеличение на цените при: цветя – с 5.4%, пелети – с 2.7%, централно газоснабдяване – с 2.2%, метан за ЛТС – с 2.2%, кина и театри – с 1.9%, бръснаро-фризьорски услуги и услуги за поддържане на добър външен вид – с 1.6%, цигари – с 1.5%, принадлежности за ЛТС – с 1.5%, хотели във ваканционни центрове и курорти – с 1.4%, услуги на ресторанти – с 0.9%, дърва за отопление – с 0.6%, дизелово гориво – с 0.5%, поддържане и ремонт на ЛТС – с 0.5%, моторни смазочни масла – с 0.4%, шофьорски курсове – с 0.4%, бензин А100Н – с 0.3%, пакетни услуги за почивка и туристически пътувания в страната – с 0.3%, въглища – с 0.2%, бензин А95Н – с 0.2%, газ пропан-бутан за ЛТС – с 0.2%, и други.

При нехранителните стоки и услуги е регистрирано намаление на цените при: международни полети – с 11.4%, електрически уреди за лична хигиена и разкрасяване – с 5.6%, телевизори – с 4.9%, обувки – с 3.0%, климатици – с 3.0%, перални и сушилни машини – с 2.4%, хладилници – с 1.9%, готварски уреди – с 1.7%, съдомиялни машини – с 1.6%, облекло- с 1.4%, бойлери – с 1.4%, прахосмукачки – с 1.0%, козметични продукти – с 0.9%, продукти и препарати за почистване на дома – с 0.6%, материали за текущ ремонт и поддържане на жилище – с 0.5%, продукти за лична хигиена – с 0.5%, гуми за автомобили и велосипеди – с 0.4%, и други. Регистрирано е увеличение на цените на: лекарските услуги – с 1.6%, услугите на медицинските лаборатории – с 0.4%, стоматологичните услуги – с 0.3% и лекарствените продукти – с 0.3процента.

Натрупаната инфлация за последните три години (февруари 2026 г. спрямо февруари 2023 г.) е 11.1%, а за последните пет години (февруари 2026 г. спрямо февруари 2021 г.) е 41.8 процента.

Според Хармонизирания индекс на потребителските цени (ХИПЦ) през февруари 2026 г. месечната инфлация е 0.2%, а на годишна база тя е 2,1 процента. Инфлацията от началото на годината (февруари 2026 г. спрямо декември 2025 г.) е 0.8%. Средногодишната инфлация за периода март 2025 – февруари 2026 г. спрямо периода март 2024 – февруари 2025 г. е 3.3 процента.

Според ХИПЦ през февруари 2026 г. цените на стоките и услугите са увеличени в следните потребителски групи: „Алкохолни напитки, тютюневи изделия“- увеличение с 0.8%; „Услуги на ресторанти и хотели“ – увеличение с 0.8%; „Информация и комуникация“ – увеличение с 0.7%; „Хранителни продукти и безалкохолни напитки“ – увеличение с 0.5%; „Лични грижи, социална защита и разни стоки и услуги“ – увеличение с 0.5%; „Здравеопазване“ – увеличение с 0.4%; „Развлечения, спорт и култура“ – увеличение с 0.4%; „Образователни услуги“ – увеличение с 0.3%; „Жилища, вода, електроенергия, газ и други горива“ – увеличение с 0.2 процента.

НСИ отчита по-ниски цени в следните потребителски групи: „Облекло и обувки“ – намаление с 1.7%; „Жилищно обзавеждане, стоки и услуги за домакинството и за обичайно поддържане на дома“ – намаление с 0.5%; „Транспорт“ – намаление с 0.5%. Без промяна остават цените на услугите в група „Застрахователни и финансови услуги“.

Натрупаната инфлация, измерена с ХИПЦ, за последните три години (февруари 2026 г. спрямо февруари 2023 г.) е 9.8%, а за последните пет години (февруари 2026 г. спрямо февруари 2021 г.) е 35.3 процента.

През февруари 2026 г. месечното изменение на индекса на цените на малката кошница е 0.6%, а годишното изменение за февруари 2026 г. спрямо февруари 2025 г. е 2.9 процента.

Цените на стоките и услугите от малката кошница за най-нискодоходните 20% от домакинствата са се променили спрямо предходния месец, както следва: хранителни продукти – увеличение с 1.3%; услуги – увеличение с 0.1%; нехранителни стоки – намаление с 0.2 процента.