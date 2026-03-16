РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Facebook Youtube

Дупничанин падна жертва на инвестиционна онлайн-измама

Жертва на онлайн измама стана 64-годишен мъж от Дупница, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Кюстендил. Криминалистите разследват сигнал на жител на града, който твърди, че за малко повече от две години е загубил 9000 евро, инвестирайки ги в онлайн платформи.

В съобщението на ОДМВР-Кюстендил се уточнява, че за случая е уведомена и прокуратурата.

Дупничанинът е заявил в местното районно управление, че е бил въведен от неизвестно лице в заблуждение да инвестира средства в три платформи. Платформите предлагали анализ на стокови, валутни и фондови пазари и практически съвети от експерти, бързи печалби и гарантирани доходи.

От полицията в Кюстендил призоваха гражданите за внимание и да не се поддават на реклами за „гарантирани печалби“.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Последни новини

Анкета

Трябва ли служебният кабинет да бъде ограничен само до смяната на служители, ангажирани с изборите?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Изработка на Уеб Сайтове – 88Lab.eu

Информация

Всички права запазени.