Дупничанин падна жертва на инвестиционна онлайн-измама

Жертва на онлайн измама стана 64-годишен мъж от Дупница, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Кюстендил. Криминалистите разследват сигнал на жител на града, който твърди, че за малко повече от две години е загубил 9000 евро, инвестирайки ги в онлайн платформи.

В съобщението на ОДМВР-Кюстендил се уточнява, че за случая е уведомена и прокуратурата.

Дупничанинът е заявил в местното районно управление, че е бил въведен от неизвестно лице в заблуждение да инвестира средства в три платформи. Платформите предлагали анализ на стокови, валутни и фондови пазари и практически съвети от експерти, бързи печалби и гарантирани доходи.

От полицията в Кюстендил призоваха гражданите за внимание и да не се поддават на реклами за „гарантирани печалби“.