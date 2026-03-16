Учени изследваха витамин D при COVID и откриха неочаквана следа

Изследователи от Mass General Brigham установиха, че приемът на високи дози витамин D3 не прави инфекциите с COVID-19 по-леки и не намалява посещенията в болница.

Въпреки това проучването откри фин, но интересен сигнал, че хората, които последователно приемат витамин D, може да са малко по-малко склонни да развият симптоми на дълъг COVID седмици след инфекцията.

Резултатите от голямо проучване, ръководено от Mass General Brigham, показват, че учените трябва да продължат да изследват дали добавките с витамин D могат да влияят върху дългия COVID.

Изследването установява, че високите дози витамин D3 не правят инфекциите с COVID-19 по-леки, но може да има връзка между приема на витамина и резултатите, свързани с дългия COVID.

Резултатите са публикувани в научното списание The Journal of Nutrition.

„Има огромен интерес дали добавките с витамин D могат да бъдат полезни при COVID, а това е едно от най-големите и най-стриктно проведени рандомизирани изследвания по темата“, казва старшият автор на изследването д-р ДжоАн Мансон от Mass General Brigham.

„Макар да не установихме, че високите дози витамин D намаляват тежестта на COVID или хоспитализациите, наблюдавахме обещаващ сигнал, свързан с дългия COVID, който заслужава допълнително проучване.“

Когато учените анализират участниците, които стриктно са следвали режима с витамин D, те забелязват възможна връзка с дългия COVID.

Тези хора изглежда са малко по-малко склонни да съобщават за продължаващи симптоми осем седмици след инфекцията, в сравнение с групата с плацебо.

Резултатите показват:

21% от хората, приемащи витамин D, съобщават поне един продължаващ симптом

от хората, приемащи витамин D, съобщават поне един продължаващ симптом 25% в групата с плацебо

Разликата е на границата на статистическата значимост.

