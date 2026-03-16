МОСВ и МВР с акция срещу моторните шейни в националните паркове

Министерството на околната среда и водите заедно с МВР се заеха със задачата да спрат нерегламентираното каране на моторни шейни и мотори за зимни условия в трите национални парка – „Рила“, „Пирин“ и „Централен Балкан“.

В съвместна акция в района на хижа „Беговица“ в Национален парк „Пирин“ са заловени четирима нарушители с моторни шейни.

На 15 март при друг подобен случай в района на местността „Букова могила“, служители на Дирекция „Национален парк Централен Балкан“ са забелязали петима души, движещи се с мотоциклети по забранен за движение път. Двама от водачите са задържани на място, а останалите са успели да избягат.

От екоминистерството напомнят, че използването на всякакви моторни превозни средства, включително шейни, на територията на трите национални парка е забранено. Изключения се допускат единствено при извършване на неотложни дейности в горите или при провеждане на спасителни акции.