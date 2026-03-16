Хуманоиден робот в Макао изплаши възрастна жена и бе отведен от полицията

Полицията в Макао отведе хуманоиден робот, след като той изплашил възрастна жена, която по-късно бе приета в болница, съобщават Macau Post и South China Morning Post. Инцидентът станал миналия четвъртък (12 март) около 21:00 ч. близо до жилищен комплекс в Патане. 70-годишната жена вървяла по улицата, докато гледала телефона си, когато внезапно забелязала хуманоиден робот (модел Unitree G1), който я следвал отблизо.

Жената се изплашила и започнала да се кара на робота, докато няколко минувачи наблюдавали сцената. Тя казала: „Сърцето ми прескача от страх! Имате си достатъчно работа, защо се забавлявате с това? Луди ли сте?“

Роботът вдигнал и двете си ръце – може би като извинение, може би от объркване, но това не успокоило жената.

По-късно видеото показва как двама полицаи отвеждат робота – сцена, която много хора определиха като абсурдна. Един от полицаите дори поставя ръка на рамото на робота, сякаш за да го „утеши“.

Хуманоидният робот принадлежи на образователен център в Макао и бил използван за „промоционални дейности“. След инцидента той бил върнат на своя оператор – 50-годишен мъж, на когото полицията напомнила да бъде по-внимателен при работа с робота на обществени места.

Представителят на центъра Towin Mak обяснил, че инцидентът станал, защото жената спряла на пътеката, за да провери телефона си, а роботът не можел да я заобиколи и просто изчаквал зад нея. Когато тя забелязала светлините на робота в късния час, се изплашила.

Въпреки че не става дума за инцидент с физически контакт, жената се почувствала зле и поискала да бъде откарана в болница. След преглед и лечение била освободена и не е подала жалба. Полицията потвърди, че няма наранявания.

Историята развеселила китайскоговорящите потребители в интернет, особено абсурдната сцена с полицаите, които „арестуват“ малкия андроид. Някои се пошегували, а други започнали дискусия за етиката и безопасността на роботи, които работят заедно с хора на обществени места. Моделът Unitree G1 е популярен в Китай и често се използва за публични демонстрации и в социалните медии.