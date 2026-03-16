Рекорден скок на цените на руския петрол сорт „Уралс“ в Индия

Цените на ключовия експортен руски сорт петрол, доставен на Индия, са скочили до рекордни височини след като Вашингтон отмени временно санкциите и даде разрешение за покупката на руско черно злато. Транспортираният на западното индийско крайбрежие сорт „Уралс“ се е предлагал за 98.93 щ. долара за барел на 13 март, по данни на Argus Media. Тази стойност, която включва и разходите за доставка, е най-високата, откакто Русия пренасочи износа на суровината към Индия след нахлуването си в Украйна през февруари 2022 година.

Ръстът е следствие от по-високите световни цени на петрола на фона на продължаващата война в Близкия изток. Отстъпката за руското гориво, доставяно до индийските пристанища, се е свила до 4.80 долара за барел спрямо световния базов петролен индекс Dated Brent на 13 март – най-ниската стойност за последните повече от четири месеца, показват данните.

Миналата седмица Министерството на финансите на Съединените щати издаде второ разрешение, позволяващо на купувачите да вземат руски петролни товари, които вече са в морето. Този ход разшири обхвата на временната отмяна на санкциите, предоставена само на Индия седмица по-рано, до всяка държава, тъй като администрацията на президента Доналд Тръмп се стреми да облекчи натиска върху цените с навлизането на войната в Близкия изток в третата си седмица.

След като получиха зелена светлина от Белия дом в началото на март, индийските рафинерии, включително Indian Oil Corp. и Reliance Industries, са купили около 30 милиона барела непродаден руски суров петрол, натоварен на танкери и чакащ клиенти, съобщиха миналата седмица запознати със сделките лица.

Средната цена на „Уралс“ в западните пристанища на Русия достигна на 13 март 73.73 долара за барел – най-високата от средата на юли 2024 г., според Argus Media. Не е ясно дали така нареченият спред на доставките – разликата между експортните и доставните цени – в крайна сметка отива в руската хазна.

Цената все още е доста над средната 59 долара за барел, заложена в бюджета на руското правителство за тази година. Миналата седмица руският президент Владимир Путин призова производителите на петрол и газ в страната да се възползват от възхода на котировките на суровините, но предупреди, че скокът „със сигурност е временен“ и че длъжностните лица и компаниите трябва да планират съобразно тази предпоставка.

В 14.38 ч. българско време на 16 март фючърсните контракти на сорт „Брент“ за доставка през май се търгуваха за 102.45 щ. долара за барел.