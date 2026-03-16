Безработицата в страната остава 5,4% през февруари

Безработицата в страната през февруари е 5,4%, съобщиха от Агенцията по заетостта. Показателят остава без промяна спрямо януари, но на годишна база намалява с 0,2 процентни пункта. В края на месеца в бюрата по труда са били регистрирани 153 170 безработни, което е спад с 3,5% спрямо същия период на миналата година.

През февруари работа са започнали 11 544 безработни, а още 735 заети, учащи или пенсионери са получили подкрепа за развитие или промяна на професионалната си реализация. Така общо 12 279 души са преминали към заетост през месеца. Освен това близо 4950 икономически неактивни лица са били мотивирани да направят първи стъпки към включване на пазара на труда чрез работата на бюрата по труда, както и на младежки и ромски медиатори.

По програми за субсидирана заетост работа са започнали 837 души от уязвими групи – хора с увреждания, младежи без опит, лица над 55 години и дълготрайно безработни. От тях 765 са включени в проекти по Програма „Развитие на човешките ресурси 2021–2027“, съфинансирана от Европейския социален фонд плюс.

През февруари са издадени и над 11 хил. ваучера за обучение на безработни и заети лица за придобиване на нови умения. От бизнеса са заявени 8923 свободни работни места, като най-много са в преработващата промишленост, хотелиерството и ресторантьорството, държавното управление, търговията, образованието и транспорта. Сред най-търсените професии са персонал за услуги и грижи за хора, водачи на моторни превозни средства, оператори на машини, продавачи, строителни и транспортни работници, както и преподаватели.

През месеца е започнал и приемът на заявки по проекта Младежка заетост+ (Компонент 2), който е насочен към безработни младежи до 29 години. Той предвижда възможности за стаж, обучение по време на работа и заетост, като се очаква в него да бъдат включени поне 8520 души.