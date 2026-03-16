UniCredit внесе оферта за поглъщане на Commerzbank, оценена на 35 млрд. евро

UniCredit („Уникредит“) направи оферта за поглъщане на Commerzbank („Комерцбанк“) под формата на доброволна размяна на акции, отваряйки кутията на Пандора, предвещаваща продължителна борба за германския кредитор. В официално изявление, публикувано на 16 март, италианската банкова група посочва, че предлага 0.485 от собствените си акции за всяка акция на германския конкурент. Пазарната оценка на „Комерцбанк“ при приключване на борсовата търговия на 13 март беше около 33 млрд. евро срещу грубо 96 млрд. евро на „Уникредит“. Което означава, че всяка фирмена книга на германския кредитор е струвала 29.95 евро, в сравнение с 63.50 евро на италианската група, а предложената размяна оценява всяка акция на „Комерцбанк“ на 30.8 евро – премия от 4 процента.

Германското правителство, което също протежава дял в „Комерцбанк“, е заявявало многократно, че банката не е за продан.

„Уникредит“ предлага сделката да бъде осъществена в съответствие с раздел 10 от германския закон за поглъщанията, който изисква незабавно публикуване на решението за придобиване. Целта е да бъде преодолян законовия праг от 30%, при който купувачът иска да придобие по-малко от 30% от правата на глас или да засили контролния си дял (30% или повече), ако вече го притежава. Както и да насърчи конструктивното взаимодействие с „Комерцбанк“ и нейните заинтересовани страни през следващите седмици.

В момента „Уникредит“ има пряк дял от около 26% в германския кредитор и допълнителни 4% под формата на суапови контракти. С този подход италианската банкова група би могла да придобие над 30% участие в германския съперник, без да достигне контрол. Това би премахнало както необходимостта тя непрекъснато да коригира дела си, за да остане под прага от 30% поради текущата програма за обратно изкупуване на акции на „Комерцбанк“, така и възможността за свободно увеличаване на дела си на открития пазар или по друг начин след това.

Очаква се офертата да бъде внесена официално в началото на май с период на валидност от 4 седмици. Коефициентът на замяна ще бъде определен от германския финансов надзорник BaFin през следващите дни, като той вероятно ще е предложените 0.485 акции на „Уникредит“ за всяка фирмена книга на „Комерцбанк“. През май ще бъде свикано извънредно общо събрание, за да се поиска разрешение за свързаното със сделката увеличение на капитала.

При условие че „Уникредит“ изпълни или се откаже от условията на офертата, сетълментът се очаква да бъде завършен до първата половина на 2027 г., след като бъдат получени всички необходими регулаторни разрешения.

Главният изпълнителен директор на „Уникредит“ Андреа Орчел обсъжда възможността за поглъщане откакто за първи път разкри дела си в „Комерцбанк“ в края на 2024 г., който впоследствие увеличи. Цената на акциите на германския кредитор обаче се повишава по-силно от тази на италианския оттогава насам, което прави офертата по-скъпа за Орчел. За негов късмет, книжата на „Комерцбанк“ са загубили около 18% тази година, което я прави един от най-слабо представящите се членове на банковия индекс Stoxx Europe 600 Banks.

Предишният опит на Орчел да купи местния си конкурент „Банко БПМ“ беше ефективно осуетен от италианското правителство.