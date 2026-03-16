Учени откриват изненадваща връзка между липсата на деца и по-дългата продължителност на живота

Изследване върху 117 различни вида бозайници показва, че животните, на които е било предотвратено да имат потомство, са живели по-дълго – средно около 10% повече от тези, които са се размножавали.

Резултатите предполагат, че физическите натоварвания, свързани с размножаването, включително бременността и хормоналната активност, могат да съкращават продължителността на живота.

Записи от зоопаркове и аквариуми съдържат информация за раждания, смъртни случаи и години, през които са били използвани методи за контрол на размножаването. Това е позволило на екипи от Университета в Отаго да направят рядко сравнение.

След анализ на тези данни доцент Майк Гарет установява връзка между предотвратеното размножаване и по-дългата преживяемост.

При широк анализ неговият екип открива по-висока продължителност на живота както при животни с дългосрочен контрол на раждаемостта, така и при такива с постоянна стерилизация.

Тъй като храната, подслонът и ветеринарната грижа са били еднакви, изследването изолира самото размножаване като ключов фактор, който натоварва организма и намалява дълголетието.

При мъжките бозайници се наблюдава увеличаване на продължителността на живота, когато тестисите са премахнати чрез кастрация – в някои случаи до 19% по-дълъг живот.

Същият ефект не се наблюдава при вазектомия – операция, която блокира сперматозоидите, но не променя хормоните.

Тестисите произвеждат тестостерон, а този хормон стимулира растежа и по-рисково поведение. Премахването му може да намали натоварването върху организма.

„Това показва, че ефектът идва от премахването на тестостерона и влиянието му върху основните механизми на стареене, особено в ранното развитие“, казва Гарет.

Тъй като ползите при мъжките зависят от премахването на хормоните, това подсказва, че биологичните процеси, а не просто безплодието, влияят върху продължителността на живота.

Женските бозайници също живеят по-дълго, когато бременността е предотвратена, независимо дали чрез хормонална контрацепция или чрез операция.

Бременността и кърменето изискват много енергия и хранителни вещества, а цикличните хормонални промени карат тъканите постоянно да се възстановяват.

Според учените менопаузата може да се вписва в тази логика – спирането на ражданията може да защитава здравето на по-възрастните жени и да позволи грижа за внуците.

Но при хората фактори като диета, медицина и социална подкрепа също влияят силно, така че резултатите при животните не могат директно да се приложат към хората.

Новите доказателства показват връзка между по-дългата продължителност на живота при бозайниците и намаленото размножаване, като мъжките и женските получават ползите по различни биологични механизми.

По-доброто разбиране на тези механизми може да помогне за разработването на стратегии за по-здравословно стареене, като същевременно решенията за човешкото размножаване трябва да останат въпрос на лични ценности и свободен избор.

Изследването е публикувано в научното списание Nature.

