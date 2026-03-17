Депутатите от ресорната комисия в парламента ще обсъдят на второ четене новото удължаване на бюджета

Парламентарната бюджетна комисия ще разгледа на второ четене промените в закона, с който се удължава действието на миналогодишния бюджет. Това се налага, защото в момента удълженият бюджет за 2025 г. важи само до края на март.

Предложението за тези промени беше сред първите действия на служебното правителство на Андрей Гюров, но разглеждането му в парламента се забави. В проекта е включено и искане депутатите да дадат разрешение за сключване на договор с Европейската комисия по инструмента SAFE.

В краткия тридневен срок между първо и второ четене народните представители направиха и допълнителни предложения, макар те да не засягат съществено самия закон за удължаване на бюджета.