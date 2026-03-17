В последната си работна седмица депутатите трябва да гласуват ключови закони

В последните си работни часове 51-вото Народно събрание трябва да приеме второ удължаване на бюджета и поне още седем закона. Това е и финалната им работна седмица, тъй като по време на предизборната кампания парламентът не заседава, въпреки че по новите конституционни правила остава формално действащ и може да бъде свикан извънредно при нужда.

За последните две пленарни заседания депутатите включиха в дневния си ред няколко важни закона с изтичащи срокове, както и теми, които могат да използват в предизборната си кампания.

Най-спешни са законите, свързани с четвъртото плащане по Плана за възстановяване и устойчивост, чийто срок изтича на 1 септември. Част от тях вече са приети на първо четене – законите за лобизма и за обществения транспорт, като сроковете за предложения между двете четения са съкратени, за да могат да бъдат окончателно приети.

Въпреки това бъдещето на Закона за лобизма остава несигурно, защото дори сред подкрепилите го партии има сериозни критики и искания за промени. Това е пореден опит – пети от 2002 г. насам, да се приеме такъв закон.

Приет на първо четене е и нов Закон за обществения транспорт, който предвижда създаване на национална транспортна схема и въвеждане на единен билет за различни видове транспорт.

Неясна остава съдбата на закона за ВиК услугите – той също е част от изискванията по Плана за възстановяване и устойчивост, но очевидно няма да бъде гледан на второ четене, тъй като крайният срок за него е 31 март. Причина за това са обществените реакции срещу предложената такса за водомер, която впоследствие управляващите обещаха да премахнат.

За изпълнение на изискванията по Плана за възстановяване и устойчивост трябва да се направят и промени в още три действащи закона. Един от тях – за възобновяемите енергийни източници, който предизвика сериозни разногласия и най-вероятно ще бъде оставен за следващия парламент. Други промени се предвиждат в Закона за устройство на територията, за да се позволи електронно подаване на строителни документи.

Междувременно парламентът вече прие промени в данъчното законодателство, които насърчават фирмите да инвестират в електромобили чрез данъчни облекчения.

През тази седмица депутатите ще разгледат и изменения в Наказателния кодекс, които обхващат различни теми, от по-високи глоби за незаконни сметища, до по-строги наказания за определени престъпления и мерки срещу трафикантите.

Въпреки това парламентът не успя да изпълни една от най-важните си задачи – приемането на първия бюджет в евро. Макар проектът да беше внесен и приет на първо четене, политическата криза и падането на правителството спряха процедурата. Затова сега ще се гласува ново удължаване на действащия бюджет, а приемането на редовен бюджет се отлага поне до лятото и зависи от съставянето на нов кабинет.

Депутатите не успяха да приключат и с промените в Изборния кодекс. Първоначално имаше идея за нова система за броене на гласовете, но след разпадането на управляващото мнозинство подкрепата за нея отпадна. Не беше решен и въпросът с избирателен район „Чужбина“, въпреки че той трябва да влезе в сила от 2026 година. Единствената по-съществена промяна е ограничаването на броя секции извън Европейския съюз.

Без решение остава и проблемът с изтеклия мандат на Висшия съдебен съвет, както и статутът на временно изпълняващия длъжността главен прокурор Борислав Сарафов. Като цяло, въпросите за съдебната реформа и изборното законодателство продължават да са блокирани, като няколко поредни парламента депутатите не успяват да намерят изход от ситуацията.