Allianz отчита рекордна оперативна печалба от 17.4 млрд. евро през 2025 г.

Резултатите на Allianz за 2025 година са отлични, показват финансови резултати на групата. Тя запазва своя импулс във всичките три сегмента и постигна рекордна оперативна печалба. Общият обем на бизнеса се разшири до 186,9 млрд. евро при 179,8 млрд. евро за 2024 година. Вътрешният растеж, който изключва ефектите от валутни преоценки, придобивания и продажби, беше силен – 8,1%, подкрепен от растеж във всички сегменти.

Оперативната печалба на групата достигна рекордно ниво от 17,4 млрд. евро при увеличение с 8,4 на сто. Бизнесът „Общо застраховане“ беше основният двигател на растежа, а всички сегменти надминаха средните нива, заложени в годишната прогноза.

Основната нетна печалба за акционерите нарасна с 10,9% до 11,1 млрд. евро. Коригирано с еднократния данъчен резерв, свързан с продажбата на дела на групата в съвместните предприятия в Индия през първото тримесечие на 2025 г. и печалбата от продажбата на съвместното предприятие с UniCredit през второто тримесечие на 2025-а, основната нетна печалба е нараснала с 9,3 н асто.

Основната печалба на акция (EPS) на Allianz възлезе на 28,61 евро, увеличение с 12,5 на сто.

Коригирано за посочените еднократни ефекти, основната печалба на акция се увеличи с 10,8 на сто.

Allianz реализира отлична основна възвръщаемост на капитала (RoE) от 18,1% през  2025 г. при 16,9% година по-рано. Коригирана за ефектите от еднократния данъчен резерв и печалбата от продажба, основната възвръщаемост на капитала е 17,8%.

И през четвъртото тримесечие на миналата година Allianz отбеляза силно представяне,

характеризиращо се с добър растеж във всички три сегмента и отлична рентабилност.

Общият обем на бизнеса достигна 45,7 млрд. евро при 45,9 млрд. евро през 2024 година. Вътрешният растеж беше солиден – 6,5%, с принос на всички сегменти.

Оперативната печалба нарасна с 3% до 4,3 млрд. евро. Увеличението е основно движено от отличен ръст на оперативната печалба в сегмента „Общо застраховане“.

Основната нетна печалба за акционерите нарасна с 12,2% до 2,7 млрд. евро. По-високата оперативна печалба и подобреният неоперативен резултат допринесоха за това, отбелязват от Allianz.

