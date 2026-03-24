Опитът на „Нафтогаз“ променя защитата на енергийната инфраструктура в света

Преди ирански дронове и ракети да атакуват енергийни обекти в Близкия изток, Русия започна системно да поразява енергийната инфраструктура на Украйна. В отговор украинската държавна компания „Нафтогаз“ инвестира милиони долари в системи за противовъздушна защита. Ще последват ли примера й държавите от Персийския залив?

„Нафтогаз“ закупи оборудване, използвано от украинската армия, включително системи за радиоелектронна борба и дронове-прехващачи. Успоредно с това изгради бетонни защитни съоръжения около ключови обекти и планира да разположи част от критичната инфраструктура като помпени станции в подземни бункери.

Според изпълнителния директор Сергий Корецки развитието и разпространението на дроновите технологии ще принуди енергийните компании по света да инвестират сериозно в защита срещу безпилотни летателни апарати. Това неминуемо ще се отрази върху цените на енергията и енергийните услуги, тъй като разходите за сигурност ще бъдат включени в крайната цена, пише „Ню Йорк Таймс“.

Днес Украйна прилага многослойна система за отбрана – от ракети и прехващащи дронове до наземни екипи и електронни средства, които нарушават навигацията и комуникацията на атакуващите апарати.

Украински експерти в тази област вече консултират и страни като Саудитска Арабия, Катар, Обединените арабски емирства и Кувейт. По думите на Корецки те не са били подготвени за масови атаки с евтини дронове от типа Shahed, които могат да бъдат изстрелвани в големи количества. В същото време традиционните системи за противовъздушна отбрана се оказват неефективни от икономическа гледна точка, тъй като използват скъпи ракети срещу сравнително евтини цели.

Последните атаки срещу енергийна инфраструктура в региона допълнително разтърсиха пазарите. Израел нанесе удари по газовото находище „Южен Парс“ в Иран, а Техеран отвърна с балистични ракети срещу индустриалната зона „Рас Лафан“ в Катар, където оперират компании като Exxon Mobil, TotalEnergies и Shell, припомня американското издание.

Експерти предупреждават, че ако конфликтът в Близкия изток се задълбочи, вместо еднократни, атаките могат да станат още по-масирани и постоянни, унищожавайки и възстановените съоръжения.