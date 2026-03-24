Чистката в МВР не подмина и районните полицейски началници

Зададе се нова вълна кадрова чистка в редиците на МВР, която подхвана и началниците на районните полицейски управления в цялата страна, след като преди това бяха сменени 23 от общо 28-те областни директори, главният секретар на МВР, директорите на националната полиция, на ГДБОП, на жандармерията и на баретите.

Днес бе обявено, че Районното управление на МВР в Дупница има нов ръководител. Шефът на дирекцията в Кюстендил Райчо Омерски представи пред служителите на РПУ-то главен инспектор Добромир Добрев, който е назначен да изпълнява функциите шеф на управлението.

Масови рокади има и в Пловдив и областта.

Сменени са шефовете в Асеновград, като позицията е заел Даниел Колев. В Първомай – начело вече е Георги Георгиев, в село Труд е назначен Красимир Антонов, а в Карлово – Георги Гатевски.

Сменени са и шефовете на районни управления на територията на самия Пловдив – Първо районно управление вече се оглавява от Асен Солаков, Пето районно управление бива поето от Николай Кирков, след като досегашният началник Васил Саватинов излиза в болничен. Освободеното място на Кирков в Шесто районно управление заема Любомир Начев.

Сменен е и шефът на управлението в Казанлък. Там директорът на ОДМВР-Стара Загора Георги Георгиев представи Димитър Яръков за нов началник на РПУ-то. Сменен е и началникът на РПУ-то в Чирпан. Там отива Ангел Ангелов. Той е представен като завършил Аграрния университет в Пловдив, магистър по специалност „Растениевъдна продукция“, като неговата втора специалност е „Специална педагогика“ в същия университет.

Стамен Мавродиев поема ръководството на Районно управление – Момчилград. Със заповед на вътрешния министър е сменен и началник на сектор „Пътна полиция“ в ОДМВР-Кърджали, като временно поста заема главен инспектор Юджел Есен.

Сменени се оказаха и тримата заместник-директори на СДВР. Освободени от постовете са Лъчезар Колев, Мирослав Данаилов и Добромир Брешков. На тяхно място са назначени Николай Пелтеков, Кристиян Тонев и Емилиян Петков.