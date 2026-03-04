Рокадите в МВР не подминаха шефовете на ГДБОП, полицията и жандармерията

Рокадите в МВР не спират, след като 23-ма от общо 28-те областни управители на вътрешното ведомство бяха сменени заедно с главния секретар Мирослав Рашков. Със заповеди на министъра на вътрешните работи Емил Дечев са освободени директорите на Главна дирекция „Национална полиция“ Захари Васков, на Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ Боян Раев и на Главна дирекция „Жандармерия, специални операции и борба с тероризма“ Николай Николов, съобщават от министерството.

Към момента не е съобщено кои ще бъдат новите ръководители на структурите, като се посочва само че критериите за избора ще бъдат авторитет, почтеност и богат професионален опит.

От тримата най-много публични изяви имаше шефът на националната полиция Захари Васков, като те бяха свързани с разследването на шестте смъртни случая в хижа Петрохан и под връх Околчица. Дело, което се води именно от тази дирекция.

Покрай това разследване имаше спекулации, че Дечев е поискал оставките на всички работещи по него. По този въпрос бе организирано и изслушване в парламента, по време на което стана ясно, че министърът е имал среща с Ангел Папалезов – шефът на криминалната полиция (отдел в националната) в столичен ресторант и е поискал от него справка по случая.

Раев е сравнително нов шеф на ГДБОП, а за смяната на Николов съобщиха по-рано днес в парламента депутати от ГЕРБ, които питаха какво общо има жандармерията и отрядът за борба с тероризма с изборите.