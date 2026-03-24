ЕК потвърди механизма срещу дезинформацията за изборите у нас

Говорителят на Европейската комисия Тома Рение е потвърдил, че системата за бързо реагиране срещу дезинформацията е активирана за предстоящите парламентарни избори в България на 19 април и ще остане една седмица след тях, съобщи БТА.

По думите му “Европейската комисия разполага с възможности за осигуряване на сътрудничество между държавите от ЕС за обмен на данни и опит, включително с гражданското общество и проверители на факти. Има възможност за допълнително съдействие при спешни случаи, както и за обмен на предупреждения чрез системата на Европейската служба за външна дейност”.

Според Рение, ако онлайн платформите, каквито са социалните мрежи, подсилват опитите за намеса в изборите и дезинформацията, може да бъдат разследвани.

Припомняме, че на 23 март със заповед на първия ни дипломат Надежда Нейнски се задейства временен координационен механизъм за противодействие на дезинформацията и борба с хибридните заплахи и поддържане на информационна устойчивост. Механизмът ще се оглавява от посланика със специални поръчения по изграждане на устойчивост Мария Спасова, а контрол над дейността ще упражнява заместник-министърът Велизар Шаламанов. Причината – засилване на опитите за дезинформационни кампании и манипулиране на външнополитическа информация в контекста на предстоящите парламентарни избори.