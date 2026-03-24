Grab Holdings придобива тайванския бизнес на Foodpanda за 600 млн. долара

Сингапурската компания Grab Holdings обяви, че ще придобие тайванските операции на Foodpanda от Delivery Hero за 600 милиона долара в брой. Това е първото голямо разширение на Grab извън Югоизточна Азия и отбелязва навлизането ѝ на деветия ѝ международен пазар.

За Grab Тайван е стратегически важен пазар заради голямото население и ориентираността към мобилни услуги. Компанията планира да интегрира своите AI продукти, като персонализирани препоръки за ресторанти и логистичния двигател GrabMaps, в мрежата на Foodpanda в 21 града.

През 2025 г. тайванският бизнес на Foodpanda е генерирал около 1.8 милиарда долара брутен оборот. За Delivery Hero продажбата е част от стратегическия преглед на компанията и ще помогне за погасяване на дългове и подкрепа на общите корпоративни цели.

По-рано Uber Eats опита да придобие същия бизнес, но сделката бе блокирана от Тайванската комисия за честна търговия заради опасения за монопол. Grab ще премине през регулаторни проверки, докато се конкурира с местните играчи.

Придобиването се очаква да бъде финализирано през втората половина на 2026 г. и се прогнозира да увеличи приходите на Grab през тази година до между 4.04 и 4.10 милиарда долара и да допринесе с поне 60 милиона долара допълнителен приход до 2028 година.