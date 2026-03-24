Индексът на активността в еврозоната е най-нисък от 10 месеца, бие тревога за стагфлация

Активността в частния сектор на еврозоната се е повишила през март с най-бавния темп от май 2025-а насам, тъй като войната в Иран подхранва инфлацията и същевременно застрашава зараждащото се икономическо възстановяване на блока на еврото. Общият индекс PMI, следящ случващото се в бранша, който изчислява S&P Global, е паднал до 50.5 пункта през този месец от 51.9 през миналия, въпреки че се задържа над прага от 50, разделящ растежа от свиването. Анализатори прогнозираха понижение до 51 точки.

Публикуваният на 24 март индекс на S&P Global, получен въз основа на кратък въпросник, въпросник, предназначен за събиране на бърза обратна връзка, е тревожен сигнал за стагфлация, защото военният конфликт Близкия изток води до рязко повишаване на цените и задушава растежа.

Данните от мартенското проучване на PMI показват, че разходите на фирмите в еврозоната се качват с най-бързото темпо за последните повече от три години на фона на скока на цените на енергията и задушаването на веригите за доставки. Производствените ресурси поскъпват най-ударно от февруари 2023 г., като инфлационният темп се е ускорил в най-високата степен откакто в края на 90-е години на миналия век започва да се събира и натрупва информация. Скокът от 10.6 пункта на индекса на производствените разходи за еврозоната е най-големият в историята, а увеличеният с 5.2 точки индикатор на похарченото в бранша на услугите е вторият по големина след регистрирания през март 2022 г. по време на пандемията.

Междувременно, закъсненията на доставчиците са най-много от средата на 2022 г., до голяма степен заради проблеми с доставките, свързани с кризата в Близкия изток. Въпреки че забавянията са с далеч по-малък обсег отколкото в разгара на пандемията от КОВИД-19, смущенията в продоволствените вериги оказват натиск за повишаване на цените. Той само ще се засили допълнително, ако шокът в предлагането се окаже дълготраен, както и всяко неблагоприятно въздействие върху производствения капацитет, произтичащо от недостига на суровини.

Влиянието на по-високите разходи върху цените на дребно засега е слабо, въпреки че индикаторът, който ги следи, вече се е повишил до най-високото си ниво от февруари 2024 г., подсказващо ускоряване на инфлацията на потребителските цени до близо 3 процента. Производственийт ръст пък се е забавил почти до стагнация заради спада на доверието на бизнеса и влошаването на новите поръчки.

Нивото от 50.5 пункта на общия индекс PMI показва охлаждане на растежа на БВП на еврозоната до тримесечен темп от малко под 0.1% през март. Прогнозните индикатори сочат повишен риск от по-нататъшно влошаване и потенциален спад през следващите месеци. Перспективите, естествено, зависят от продължителността на войната и евентуалното трайно въздействие върху енергийните суровини и веригите за доставки. Данните на PMI обаче подчертават как Европейската централна банка вече не е в „добра кондиция“ по отношение на растежа и инфлацията и ще трябва да следва предпазлив път в паричната си политика предвид ясния и нарастващ риск от стагфлация през следващите месеци.