С 38.7% дял хибридните е-автомобили остават предпочитани от потребителите в ЕС

Електрическите автомобили с батерии представляват 18,8% от пазарния дял на ЕС през януари-февруари, което е увеличение спрямо 15,2% година по-рано. Регистрациите на хибридни електрически автомобили завладяват 38,7% от пазара, оставайки предпочитаният избор сред потребителите в Евросъюза. Междувременно, комбинираният пазарен дял на бензиновите и дизеловите автомобили спадна до 30,6% в сравнение с 38,7% за същия период на 2025 година.

Електрически автомобили

През януари и февруари са регистрирани 312 369 нови електрически автомобила с батерии, което представлява 18,8% от пазарния дял на Евросъюза. Това подчертава продължаващия потенциал за по-нататъшен растеж. Четирите най-големи пазара в общността, които заедно представляват 61% от регистрациите на електрически автомобили с батерии, постигнаха смесени резултати: Франция (+38,5%) и Германия (+26,3%) регистрираха силен растеж, докато Белгия (-11%) и Нидерландия (-34,9%) отбелязаха значителен спад.

Данните от първите два месеца също показват, че регистрациите на нови хибридни електрически автомобили в ЕС са се увеличили до 643 898 бройки, подкрепени от растежа в Италия (+29,5%) и Испания (+13,4%), докато Германия остана доста стабилна (+1,1%). Завършвайки четирите основни пазара, Франция регистрира спад от 3,9% в сравнение с първите два месеца на 2025 година. Като цяло, хибридно-електрическите модели представляват 38,7% от общия пазар на Евросъюза.

Регистрациите на plug-in хибридни електрически автомобили продължават да показват силен растеж, достигайки 162 751 бройки през първите два месеца. Това се дължи на нарастващите обеми на ключови пазари като Италия (+116,1%), Испания (+71,5%) и Германия (+23,8%). В резултат на това новите plug-in хибридни електрически автомобили вече представляват 9,8% от регистрациите в ЕС, в сравнение със 7,4% през същия период на миналата година. plug-in хибридите затвърждават позицията си на пазара, подчертавайки значението на технологично неутралния път към декарбонизация.

Бензинови и дизелови автомобили

През януари и февруари регистрациите на бензинови автомобили са намалели с 23,3%, като всички основни пазари са отбелязали спад. Франция претърпя най-рязък спад, като регистрациите спаднаха с 48,5%, следвана от Германия (-22,8%), Испания (-20,8%) и Италия (-18,6%).

С 374 774 регистрирани нови автомобила през последните два месеца, пазарният дял на бензиновите автомобили спадна до 22,5% от 29% през същия период миналата година. Пазарът на дизелови автомобили продължи низходящата си тенденция, като регистрациите намаляха със 17,7% и представляват 8,1% от регистрациите на нови автомобили за януари и февруари.

Европейската асоциация на производителите на автомобили (ACEA)

17-те основни европейски производители на автомобили, ванове, камиони и автобуси:

BMW Group, DAF Trucks, Daimler Truck, Ferrari, Ford of Europe, Honda Motor Europe, Hyundai Motor Europe, Iveco Group, JLR, Mercedes-Benz, Nissan, Renault Group, Stellantis, Toyota Motor Europe, TRATON GROUP, Volkswagen Group и Volvo Group.

Общо 13,6 милиона европейци работят в автомобилния сектор, което е 8,1% от всички работни места в производството в Европейския съюз. А 414,7 милиарда евро са данъчните приходи за европейските правителства. Автомобилите са осигурили 93,9 милиарда евро търговски излишък за Европейския съюз. Над 8% от БВП на ЕС се генерира от автомобилната индустрия. Общо 84,6 милиарда евро са годишните разходи за научноизследователска и развойна дейност, което е 34% от общия размер за Евросъюза.