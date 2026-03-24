Помощите за скъпите горива ще се изплащат след подаване на заявление в АСП

Компенсацията от 20 евро на месец заради увеличените цени на горивата ще се иска от гражданите със специално заявление, подадено в териториалните дирекции на Агенцията за социално подпомагане (АСП). Очаква се социалните служби да бъдат залети с над един милион заявления.

Това става ясно от публикуваните от АСП правила за кандидатстване по Програмата за компенсиране на физически лица за увеличените цени на горивата вследствие от войната в Близкия изток.

Собствениците на автомобили, които смятат, че покриват подоходния критерий за получаване на 20 евро месечно, трябва да подадат специално заявление пред АСП, в което да посочат как искат тя да бъде изплатена – по посочена от тях банкова сметка или в брой от териториалното поделение на „Български пощи“.

АСП публикува и формулярът на заявлението-декларация, който трябва да се подаде, в рубриката „Социално подпомагане“, подрубрика „Социални помощи“.

От него е видно, че АСП ще предостави данните на кандидата за помощи на Националната агенция за приходите, която трябва да извърши проверка дали той изпълнява условията за предоставяне на компенсация за увеличените цени на горивата – освен какви доходи е имал, ще се засече и какъв автомобил притежава и дали има просрочени данъци.

От АСП уточняват, че програмата ще се активира, ако средната цена на дребно в страната на масовите горива бензин А95H или дизел достигне или надхвърли 1.60 евро на литър в три последователни дни по данни на Националната агенция за приходите.

Очаква се служебното правителство официално да информира кога е изпълнено условието за три последователни дни с цени от 1.60 евро за литър и откога АСП вече приема заявления за компенсации.

Кабинетът на Андрей Гюров реши право на компенсация за поскъпването на бензина и дизела да имат хората, чийто средномесечен брутен доход за 2025 г. е бил по-малък или равен на 652,41 евро (1276 лв.), колкото е двукратният размер на линията на бедност за миналата година. Тъй като кампанията за подаване на годишни данъчни декларации е в ход, в случай че няма информация за доходите на човека за 2025 г., ще се вземат предвид тези от 2024 г. – средномесечен брутен доход от 537,88 евро (1052 лева).

Според данните на АСП и НАП програмата ще обхване около 1 милион и 380 хиляди физически лица, които са собственици или съсобственици на моторно превозно средство, или изплащат автомобил с договор за лизинг.

Помощта от 20 евро ще се предоставят през месеца, следващ месеца, през който е изпълнено условието за активиране на мярката, в сроковете на изплащане на социалните помощи.

Заявление за изплащане на компенсация заради скъпите горива няма да подават само хората, които през януари и февруари са получавали социални помощи. Средствата за тях ще бъдат предоставени служебно от съответната дирекция „Социално подпомагане“ по настоящ адрес. Бройката на тези собственици на автомобили обаче е много малка част от очакваните над 1.380 милиона души да получат достъп до подпомагане.

Заявленията могат да се подават лично в дирекция „Социално подпомагане“, както и чрез лицензиран пощенски оператор или посредством електронна административна услуга след регистрация с квалифициран електронен подпис, ПИК на НОИ или на НАП в Портала за електронни услуги на Министерството на електронното управление, обявиха от АСП.