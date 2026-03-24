Янкулов внася жалбата срещу отказа на Прокурорската колегия на ВСС да разгледа предложението за нов и. ф. главен прокурор

Служебният вицепремиер и министър на правосъдието Андрей Янкулов заяви, че до края на деня трябва да бъде изготвена и внесена жалба във Върховния административен съд срещу решението на Прокурорската колегия на ВСС да не разгледа предложението за назначаване на нов временно изпълняващ функциите на главен прокурор.

Той припомни, че на 11 март колегията единодушно е отказала да обсъди предложението му, като решението може да се обжалва в 14-дневен срок, който изтича на 25 март.

Според Янкулов основният проблем е, че с това решение на практика се създава „временен, но безсрочен мандат“ за Сарафов, тъй като неговото оставане на поста зависи от несигурни бъдещи събития – избор на титуляр или лично решение да се оттегли. По думите му това противоречи на принципите на правовата държава и доброто управление.

Относно сигнала на сдружение БОЕЦ, министърът посочи, че се очаква доклад от създадената работна група в Министерството на правосъдието, след което ще се прецени дали могат да се предприемат действия. Той уточни, че дисциплинарни мерки са малко вероятни заради изтекла давност.

По информация на правосъдното министерство, сигналът на БОЕЦ съдържа твърдения за сериозни нарушения като корупция, злоупотреба с власт и престъпления срещу правосъдието, извършени от висши длъжностни лица, както и данни за действия, уронващи престижа на съдебната система.

Янкулов е изпратил материалите по сигнала до МВР за проверка и евентуални законови действия, както и до председателя на Наказателната колегия на Върховния касационен съд, за да се прецени дали да се задейства процедура за независимо разследване на главния прокурор.