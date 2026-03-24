Европа изостава от САЩ и Китай в областта на изкуствения интелект заради зелената политика

Натискът за преход към възобновяеми енергийни източници и объркващото законодателство възпрепятстват развитието на изкуствения интелект (ИИ) в Европейския съюз и карат общността да изостава от САЩ и Китай в тази област. Това мнение изразиха постоянният американски представител в ЕС Андрю Пъздър и заместник-държавният секретар на САЩ по икономическия растеж, енергетиката и околната среда Джейкъб Хелбърг в колонка за The Wall Street Journal.

„За да се присъедини към икономиката на изкуствения интелект, Евросъюзът трябва да развие електроснабдяването си, да избегне енергийния преход и да се откаже от политиките, които повишават разходите за енергия и ограничават използването на изкопаеми горива. Ако ЕС не промени курса си, САЩ може да го изоставят и да продължат напред“, твърдят те.

Паздер и Хелберг са уверени, че

Съединените щати в момента са водещи в развитието на ИИ, но Китай не изостава много.

Авторите на колонката отбелязват, че Европа разполага с всичко необходимо за развитие в тази област, но лидерите й трябва да се съсредоточат върху иновациите вместо да увеличават натиска върху енергийния сектор и да приемат нови закони, които ограничават изкуствения интелект. Европа се нуждае от центрове за данни и огромни количества енергия, за да ги захранва, което не е налично предвид ограниченията върху изкопаемите горива и насърчаването на неефективната чиста енергия.

Политиците са уверени, че

ЕС разполага с компании, способни да създадат многомилиардна инфраструктура за изкуствен интелект.

Те са готови да разработват и инвестират в невронни мрежи, но европейските закони потискат инициативите и принуждават бизнеса да напусне съюза.

Европейският съюз има множество закони, които ограничават разработването и използването на ИИ, възпрепятстват напредъка, увеличават разходите за компаниите и забавят пускането на продукти на пазара.

Според Паздер и Хелберг,

инвестициите в ИИ допринасят както за икономическия растеж,

така и за предимствата в потенциални военни конфликти чрез използването на невронни мрежи в разузнаването, логистиката и управлението. Политиците цитираха доклад на Белия дом, който сравнява развитието на изкуствения интелект с индустриалната революция, по време на която се появи пропаст между тези, които инвестираха в индустриално развитие, и тези, които го пренебрегнаха. Подобна пропаст се образува и в момента между тези, които инвестират в изкуствен интелект, и тези, които не го правят.