РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Facebook Youtube

България навлиза в траен структурен дисбаланс заради растящи разходи

Кабинетът променя механизма за законната лихва във връзка с въвеждането на еврото, България навлиза в траен структурен дисбаланс заради растящи разходи

България се изправя пред нарастващ структурен дисбаланс между публичните приходи и разходи, показва анализ на Съвета за икономически анализи с автор Пламен Ненов. Според него приходите като дял от БВП вече са достигнали своя предел, тъй като възможностите за разширяване на данъчната основа са ограничени.

В същото време разходите за пенсии и заплати в публичния сектор продължават да растат устойчиво. Тази тенденция се дължи на дългосрочни фактори като застаряването на населението и постепенното доближаване на доходите до средните нива в Европейския съюз, което увеличава разходите за труд в сектори като образование и здравеопазване.

Анализът предупреждава, че ако не бъдат предприети мерки, съществува риск от бъдещи тежки фискални ограничения, които могат да се отразят негативно както на икономиката, така и на уязвимите групи.

Като възможни решения се посочват няколко ключови направления – реформи в данъчната и осигурителната система, промени в социалните плащания и пенсионната политика, оптимизация на публичните услуги и внимателно използване на държавен дълг за инвестиции и стабилизиране при кризи.

Според автора е необходим открит обществен дебат, който да доведе до устойчиво решение на въпроса как държавата да финансира дългосрочно своите разходи и ангажименти.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

Очаквате ли компроматна "война" по време на предизборната кампания?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Изработка на Уеб Сайтове – 88Lab.eu

Информация

Всички права запазени.