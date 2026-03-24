България навлиза в траен структурен дисбаланс заради растящи разходи

България се изправя пред нарастващ структурен дисбаланс между публичните приходи и разходи, показва анализ на Съвета за икономически анализи с автор Пламен Ненов. Според него приходите като дял от БВП вече са достигнали своя предел, тъй като възможностите за разширяване на данъчната основа са ограничени.

В същото време разходите за пенсии и заплати в публичния сектор продължават да растат устойчиво. Тази тенденция се дължи на дългосрочни фактори като застаряването на населението и постепенното доближаване на доходите до средните нива в Европейския съюз, което увеличава разходите за труд в сектори като образование и здравеопазване.

Анализът предупреждава, че ако не бъдат предприети мерки, съществува риск от бъдещи тежки фискални ограничения, които могат да се отразят негативно както на икономиката, така и на уязвимите групи.

Като възможни решения се посочват няколко ключови направления – реформи в данъчната и осигурителната система, промени в социалните плащания и пенсионната политика, оптимизация на публичните услуги и внимателно използване на държавен дълг за инвестиции и стабилизиране при кризи.

Според автора е необходим открит обществен дебат, който да доведе до устойчиво решение на въпроса как държавата да финансира дългосрочно своите разходи и ангажименти.