РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Facebook Youtube

СЕМ видя нарушение в предизборната кампания с реклами на кандидат-депутати

От СЕМ излязоха с позиция, че участието в търговски реклами на двама от кандидат-депутатите от партията на Румен Радев “Прогресивна България” – Йордан Йовчев и Владимир Николов, е нарушаване на принципите на равнопоставеност и неутралност при отразяването на кампанията. Засега обаче не се говори за налагане на санкции.

Съветът за електронни медии вярва, че плурализмът на мнения и гледни точки в медиите е неразделна част от политически плурализъм и свобода на възгледи в обществото. На всички кандидати следва да се гарантират равни условия по време на кампанията, каквато е устойчивата европейска практика и стандарти в политическото съревнование между участниците в изборите, пише в позицията им.

По-конкретно става въпрос за реклами за хранителни добавки с волейболиста Владимир Николов и гимнастика Йордан Йовчев, заснети още преди да стане ясно, че двамата мислят да се захванат с политиката.

В рекламата с Николов например, в която той участва с цялото си семейство, няколко пъти се споменава числото шест, което може да се разтъклува като “отличен” резултат за “Прогресивна България” на предстоящите избори или по-разсеяните зрители могат да решат, че това е номерът на бюлетината, с която да подкрепят коалицията на Радев.

Според Изборния кодекс е забранено в търговската реклама да се правят политически внушения в полза или във вреда на един или друг участник във вота.

Журналистът Бойко Станкушев, който е бивш член на Управителния съвет на БНТ, избран от СЕМ през август 2010 г., а понастоящем е директор на неправителствената организация „Антикорупционен фонд“, призова в профила си във „Фейсбук“ за налагането на санкции.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Анкета

Очаквате ли компроматна "война" по време на предизборната кампания?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Изработка на Уеб Сайтове – 88Lab.eu

Информация

Всички права запазени.