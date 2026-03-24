Джон Галиано се завръща в модата чрез ново сътрудничество със Zara

Модният бранд Zara започва двегодишно партньорство с Джон Галиано, като му възлага задачата да „преосмисли“ архивите на марката. Това отбелязва завръщането му в ателието след напускането на Maison Margiela през 2024 година.

Според медиите испанският моден търговец е потвърдил, че е влязъл в двегодишно творческо партньорство с Джон Галиано.

В рамките на партньорството бившият дизайнер на Dior и Maison Margiela ще „деконструира и преоформи“ дизайни от архивите на Zara, ще ги преиздава в нови материали и ще създава нови сезонни колекции. Компанията нарича този процес „преавторство“ („re-authoring“).

От Zara добавят, че допълнителни детайли за сътрудничеството ще бъдат обявени по-късно, като първата колекция се очаква през септември 2026 година.

Джон Галиано е едно от най-големите имена във висшата мода. Той ръководи Christian Dior в продължение на 15 години, преди да бъде уволнен през 2011 г. заради расистки и антисемитски коментари. След пауза в модната индустрия той се завръща като художествен директор на Maison Margiela от 2014 до 2024 г., през което време възстановява имиджа си.

Това сътрудничество идва в момент, когато водещата марка на Inditex, под ръководството на председателката на борда Марта Ортега, се стреми към премиум позициониране за постигане на нови нива на растеж. Zara преди това е работила с дизайнери като Стефано Пилати, Ана Суй, Нарсисо Родригес, Самюел Рос и Людовик де Сен Сернин, както и със супермодела Кейт Мос.