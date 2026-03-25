Арестуваха бивш общински съветник за търговия с вот

Бившият общински съветник в Пловдив Айри Мурад е арестуван за търговия с вот при спецакция на МВР под тепетата, съобщават местни източници. Мурад е бивш съветник от Реформаторския блок от партията на Касим Дал и Корман Исмаилов – „Народна партия Свобода и достоинство“. Пред медиите отрича да е замесен в предизборна схема за купуване на гласове и предлага версията, че откритите в дома му списъци били за наеми от гаражи.

През 2019 г. ВМРО посочи Мурад като подбудител на бунта срещу полицейските действия срещу разпространение на наркотици в циганските гета в Пловдив и Асеновград. Тогава ромите там предизвикаха безредици и поискаха оставката на тогавашния вицепремиер Красимир Каракачанов.

„Той е скандално известен в Пловдив с проповядването на радикален ислям, насаждането на междуетническо напрежение и опити за злоупотреби с общински средства. Айри Мурад открито проповядва, че жените не трябва да работят и трябва да носят бурки. В интервю пред национална медия преди време той даже се похвали, че извежда жена си веднъж седмично, кара я да ходи забулена и не ѝ позволява да работи“, обявиха тогава от ВМРО.