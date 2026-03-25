Министърът на културата обяви, че за честванията „150 години Априлско въстание“ са предвидени 1. 345 млн. евро

Министерският съвет е приел решение за финансиране на честванията „150 години Априлско въстание“ в размер на 1 345 049 евро, обяви министърът на културата Найден Тодоров. С тези средства ще бъдат финансирани събития в столицата и в общините Батак, Брацигово, Карлово, Копривщица, Панагюрище, Перущица, Стрелча, Лесичево, Златица и Козлодуй. Очаква се основното събитие в София да бъде на самия 20 април, в зала 1 на НДК, с участието на музикалните състави на Българското национално радио. Отделно тематични събития ще имат и Националният исторически музей, и Народната библиотека. Освен това и училищата в цялата страна ще отбележат Априлското въстание, уточни министърът на културата.

След добрата новина за осигурените пари за националните чествания министър Найден Тодоров трябваше да отговаря на въпрос за случая с актьора Иво Аръков, за когото стана известно, че за последните две години е получил финансиране в размер на близо 400 000 евро от Национален фонд „Култура“ за няколко културни проекта, един от които е музикално турне из Европа с цел промоция на албума му “Glory”. Аръков отрича да е получил подобна сума и твърди, че досега е получил на два пъти само по около 21 000 евро.

Министърът на културата отбеляза, че е разпоредил проверка по случая. Според него причината да се стигне до подобен казус, е начинът, по който българската държава прокарва културната си политика – без стратегия за развитие. По думите му, докато такава стратегия не бъде приета, публичните средства ще се раздават за неща, върху които държавата няма да има влияние, поясни Найден Тодоров.

Той добави, че сега в културното министерство се работи по стратегически план за развитие на българската култура и по-конкретно за това как Национален фонд „Култура“ ще задава темите, по които българската държава ще финансира културата си.

Ако съществуваше държавна културна политика, миналата година щеше да има сесия за написване на песни, книги, стихотворения и всякакви други произведения на тема „Априлско въстание, отбеляза Найден Тодоров.

По думите му в момента журито в Национален фонд „Култура“ оценява проектите, без да има посока, за която да е известно, че тя е тази, в която държавата иска българската култура да се развива.

Що се отнася до финансовата ситуация в сценичните изкуства и по-конкретно до положението на Народния театър „Иван Вазов“, министър Найден Тодоров коментира, че в момента се работи по намиране на най-добрия нов вариант за тяхното финансиране.

Той даде пример, че в ЕС през 2020 г. е бил приет нов европейски стандарт за безопасни сценични съоръжения и че ако България иска да го транспонира, то ще се наложи до половин час да бъдат заключени всички театри в страната, тъй като никой от тях няма да отговаря на изискванията.