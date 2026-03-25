Разбиха фабрика за фалшиви лекарства и стероиди в София

Нелегална фабрика за фалшиви лекарства и анаболни стероиди е била разкрита в София при мащабната международна операция “Pangea ХVIII” срещу незаконната търговия с медикаменти, съобщават от Главна дирекция “Национална полиция” . Иззети са над 1 милион таблетки, суровини и производствено оборудване.

Проверени са над 220 обекта в страната – аптеки, складове, фитнеси и козметични салони, като нарушения са установени в Бургас и Русе. Сред тях са продажба на лекарства без рецепта, разпространение на медикаменти с изтекъл срок на годност, както и незаконно използване на ботулинов токсин и филъри.

При акция на служители от Икономическа полиция са били установени 4 помещения, използвани от мъж за производство на течни препарати и таблетки и пълненето им в ампули и блистери. Там са били намерени и иззети над 200 кашона и пластмасови съдове, съдържащи над милион хапчета, множество чували със суровина и други.

Мъжът е известен на МВР с полицейска регистрация от 2022 година за същото деяние, като е използвал за разпространението на препаратите интернет сайт и страница в социална мрежа. Опаковките на лекарствата били брандирани с име на измислен производител.

В столична аптека при контролна покупка е засечена продажба на медикаменти по „лекарско предписание“, без да е предоставена рецепта.

В аптеки в Бургас е установена продажба на лекарства както в отсъствието на магистър-фармацевт, така и с изтекъл срок на годност. В търговски обект в Русе са намерени хранителни добавки, които също са били с минал срок.