САЩ ускоряват производството на ракети

САЩ, производството на ракети; противоракетната система THAAD

Министерството на отбраната на САЩ обяви нови споразумения с водещи компании от отбранителната индустрия зa поставяне на производството на ракети в „бойна готовност“, като причината е засиленото използване на боеприпаси в конфликта с Иран.

От Пентагона съобщават, че производството на ключов компонент за противоракетната система THAAD е увеличено четирикратно. Този противоракетен комплекс е предназначен за прихващане на цели на голяма височина и се смята за едно от най-модерните средства за противовъздушна отбрана, като напоследък се използва активно в региона.

В рамките на новите споразумения Lockheed Martin и BAE Systems ще разширят производството на системи за насочване на ракети.

Паралелно с това Пентагонът работи и по ускоряване на разработката и производството на ново поколение тактическа балистична ракета, която ще наследи системата ATACMS, използвана за първи път в бойни действия срещу Иран.

