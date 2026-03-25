РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Facebook Youtube

Снимка на иберийски рис спечели наградата на публиката в конкурса „Фотограф на дивата природа“

Впечатляващ кадър на млад иберийски рис по време на лов спечели наградата на публиката в конкурса „Фотограф на дивата природа“ за 2026 година, съобщи Би Би Си. Снимката е дело на австрийския фотограф Йозеф Стефан и е заснета по време на двуседмичен престой в района на Торе де Хуан Абад, в провинция Сиудад Реал.

Фотографът прекарал няколко дни в укритие, а търпението му било възнаградено, когато неочаквано се появил млад рис с плячка. Животното започнало да подхвърля улова си във въздуха и да го улавя отново. Оттам дошло и името на фотографията – „Летящ гризач“.

Сред отличените кадри са още снимки на полярна мечка с малките ѝ в Хъдсъновия залив, фламинги в индустриална среда в Уолвис Бей, Намибия, играещи мечета на асфалтов път в Национален парк Джаспър, както и драматична сцена с елен на полуостров Ноцуке, Япония.

Кристофър Паеткау – Семейна почивка
Александър Брисон – Красотата срещу звяра
Уил Никълс – Танц пред светлините
Кохей Нагира – Безкрайна борба
Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Анкета

Очаквате ли компроматна "война" по време на предизборната кампания?
Гласувай

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Изработка на Уеб Сайтове – 88Lab.eu

Информация

Всички права запазени.