Нова Зеландия увеличава военните си разходи заради Китай

военноморски сили на Нова Зеландия

Нова Зеландия значително укрепва военните си способности в отговор на засиленото присъствие на Китай в Тихоокеанския регион, пише „Уолстрийт джърнъл“. Страната с население от около 5,3 милиона души планира да инвестира близо 7 милиарда долара в модернизация на армията през следващите години.

Сред приоритетите са подобряване на ударните способности, закупуване на нови хеликоптери, противотанкови ракети, дронове за въздушно и морско наблюдение, както и обновяване на остарялата военна инфраструктура.

Министърът на отбраната Джудит Колинс подчерта, че Нова Зеландия вече не може да разчита на географската си изолираност като гаранция за сигурност. Според нея глобалната среда става все по-конкурентна, което изисква активна роля дори от по-малките държави.

Макар новозеландската армият да е сравнително малка, засилването ѝ има значение и за Съединените американски щати, които разчитат на съюзниците си за ограничаване на влиянието на Пекин, особено по отношение на Тайван.

Островната страна поддържа тесни военни връзки с Австралия и е част от разузнавателния съюз „Петте очи“, включващ още САЩ, Обединеното кралство и Канада.

Още от категорията..

Последни новини

