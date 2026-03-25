Чудесна победа на Александър Василев на тенис турнир в Сплит

Младата звезда на българския тенис и посланик на ОББ и Mastercard Александър Василев записа чудесна победа в първия кръг на тенис турнира от сериите „Чалънджър“ в Сплит. 18-годишният ни национал елиминира №222 в световната ранглиста и втори поставен в схемата на турнира Джордж Лофхейгън (Великобритания) след 7:5, 6:4.

Василев губеше с 3:5 в първия сет, но спечели четири последователни гейма и направи пълен обрат. Във втория младият българин поведе с 5:2 и независимо, че бе пробит, сервирайки за победата при 5:3, още в следващия гейм затвори мача.

За Василев победата е втора на това ниво в мъжкия тенис, а на осминафинал неговият съперник ще е победителят от мача Йосип Шимунджа (Хърватия) – Елиаким Кулибали (Кот д`Ивоар).

ОББ и Mastercard подкрепят Василев и 17-годишния Иван Иванов в изключително важния период за пробив в мъжкия тенис.

Партньорството ще позволи на тенисистите да участват в максимален брой турнири. Чрез него те получават възможност да разкрият максимално големия си потенциал, да се утвърдят в световната ранглиста и да продължават със спокойствие и вече демонстрираните смели крачки пътя си нагоре към върховете на световния мъжки тенис.