Активизираме сътрудничество с Германия в инвестициите и високите технологии

Възможностите за привличане на инвестиции в сектори с висока добавена стойност и по-тясно сътрудничество за внедряване на иновации и технологичен трансфер в различни сфери обсъдиха на двустранна среща министърът на иновациите и растежа Ирена Младенова и немският посланик Ирене Планк.

„Германия е водещ външнотърговски партньор на България“, отбеляза Младенова и подчерта възможностите за задълбочаване на икономическото сътрудничество в сферата на високите технологии. Те разговаряха и за потенциала за сътрудничество в областта на стартъп компаниите и изкуствения интелект.

Министърът на иновациите и растежа представи функционалността на националната интерактивна инвестиционна карта на Министерството на иновациите и развитието и Българската агенция за инвестиции, както и ползите за бизнеса от това цялата информация да е на едно място.

В разговора беше отбелязано още, че сред най-големите инвеститори в България са именно германски компании в различни сектори. Министър Младенова посочи като добър пример връчването на сертификат за приоритетен инвестиционен проект на германската компания „Либхер“, която ще открие нов завод край Пловдив за производство на високотехнологични компоненти за световни авиационни лидери. Инвестицията се очаква да достигне 90 млн. евро. Тя изтъкна и възможностите все повече германски фирми да изнесат развойни центрове у нас.

Младенова постави акцент и върху „София тех парк“, който предлага широк набор от услуги в областта на високопроизводителните изчисления и лабораторно оборудване за разработване и тестване на иновации. По думите й, тези възможности биха представлявали интерес за немските научноизследователски институти и компании с дейности в области като биотехнологии, автомобилостроене, компютърно моделиране, големи данни, изкуствен интелект, киберсигурност, квантови технологии и други.

Министър Младенова и посланик Планк се обединиха около засилването на обмяна на опит при трансфера на технологии. Сред коментираните теми бяха и технологиите с двойна употреба и разработването на отбранителни иновации. В този контекст министър Младенова отбеляза, че Центърът за иновации в отбраната, който се намира в „София тех парк“, би могъл да си сътрудничи с иновационното звено на германските въоръжени сили Cyber Innovation Hub, както и по линия на Фонда за иновации на НАТО (DIANA).

Германия заема първо място като външнотърговски партньор на България.

През 2024 г. стокообменът ни е в размер на 12.32 млрд. евро и по-важното е, че търговското ни салдо е положително с най-голямата европейска икономика.

По данни на БНБ, сумарните германски инвестиции в България през второто тримесечие на 2025 г. възлизат на 4.13 млрд. евро. Много германски компании има бизнес у нас, построили са поризводствени мощности и създават работни места.