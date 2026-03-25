Премиерът очаква регионалния министър да обясни какво става с парите в АПИ

Служебният премиер Андрей Гюров откри заседанието на кабинета, обръщайки внимание на статистиката за загиналите по пътищата при катастрофи у нас, с която България оглавява поредна негативна класация в Европейския съюз. „Ако в страна с толкова много жертви, корупцията изяжда парите за ремонти на пътищата, това не е кражба на пари, а наистина кражба на животи„, не скри възмущението си премиерът Гюров. Той обяви, че очаква регионалния министър Николай Найденов да докладва какво става с проверката в АПИ – Агенция „Пътна инфраструктура“.

„Искам да стане ясно как така парите, които бяха предвидени за ремонта на пътищата за четири години, бяха изхарчени за една година? И как така все още има протести по цялата страна заради лошото състояние на пътищата, при положение, че парите са използвани?“ – попита министър-председателят.

Той отбеляза, че дори от „Пътна помощ“ протестират заради това, че в АПИ се краде, а не се ремонтира. Припомняме, че миналата седмица депутатът от ПП-ДБ Стела Николова изнесе декларация от парламентарната трибуна, посветена на неправомерното включване на пътната помощ при поръчките за зимно поддържане.

В същото време при откриването на заседанието на кабинета си днес Гюров припомни, че когато встъпили в длъжност, те заварили поръчка от 500 млн. евро за мантинели – „буквално в последните часове преди смяната на властта“, уточни служебният премиер.

Въпросът е, че ако толкова години се наливат такива средства в ремонти и поддръжка, защо все още караме по пътищата с коловози и с дупки, с изтрита маркировка, с изкривени мантинели и с реална опасност за живота си, продължи Гюров с въпросите.

След това той призна, че най-важният въпрос за неговото правителство е какво ще прави, когато свърши зимният сезон – как ще ремонтират и как ще поддържат пътищата и как ще реагират при извънредни ситуации, когато парите за това ги няма.

Заради това той призова министрите да му предоставят информация и специално МВР, ако има извършено престъпление, да разследва бързо, безкомпромисно и докрай, за да може всички да разберат какво се случва в Агенцията „Пътна инфраструктура“.