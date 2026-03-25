Джорджа Мелони започва преговори в Алжир за повече газови доставки

Премиерът на Италия Джорджа Мелони търси газ от Алжир. Тя ще проведе разговори с високопоставени алжирски представители на 25 март в опит да осигури алтернативни доставки на синьо гориво на фона на сериозните прекъсвания, причинени от войната в Близкия изток. Катар, който е доставил 33% от вноса на втечнен природен газ (LNG) на Италия през 2025 г., се позова на 24 март на непреодолима сила в дългосрочните си договори след ударите на Иран по основния му комплекс за преработка на горивото в Рас Лафан.

На среща с президента на Алжир Абделмаджид Тебун на 25 март се очаква Мелони да настоява за допълнителни газови количества от Алжир, за да помогне за запълване на зейналата дупка. Северноафриканската държава вече е основният доставчик на газ за Италия чрез тръбопровод, положен на дъното на Средиземно море, и потенциално би могла да увеличи износа си.

„Енергията е на първо място в нейния дневен ред по очевидни причини“, посочва Карло Стагнаро – икономист по енергийните въпроси в Института „Бруно Леони“ – мозъчен тръст за свободния пазар в Милано.

Италианският промишлен сектор се бореше с високите цени на енергията още преди атаката на президента на Съединените щати Доналд Тръмп срещу Иран. Но последвалият скок на световните цени на петрола и газа породи сериозни опасения за потенциалното му въздействие върху италианската индустрия.

„Това пътуване ѝ дава възможност да покаже, че се опитва да направи нещо по отношение на кризата“, коментира Пиер Паоло Раймонди – изследовател в областта на енергетиката и климата в Римския институт за международни отношения.

Алжирската визита на Мелони идва само дни след тежкото поражение на референдум, който тя свика за реформа на съдебната система. Опозицията и политическите анализатори заявиха, че резултатът е показател за по-широкото недоволство от правителството на Мелони три години след началото на мандата ѝ. Тя обеща да остане на поста си до изборите догодина, а анализаторите смятат, че едно от най-големите ѝ предизвикателства ще бъде да ръководи Италия през световната енергийна криза.

„Вниманието на обществеността вече е насочено към цените на енергията. Важно е тя да покаже на италианците, че работи за решаване на проблема“, отбелязва Станяро.

Около 44% от електроенергията на Италия се произвежда от газови централи, което е доста над средния за Европейския съюз дял от около 17 процента. Това я прави една от най-уязвимите на внезапния скок на цените на природния газ европейски икономики.

Алжир е доставил 36% от общото количество на внесеното на Ботуша синьо гориво през 2025 г., главно чрез Транссредиземноморския тръбопровод, прокаран през 80-те години на миналия век. Северноафриканската страна е доставила също и около 10% от вноса на втечнен природен газ на Италия.

Раймонди обаче смята, че Алжир може да срещне затруднения за допълнителен износ на горивото, защото консумира около половината от това, което произвежда, а вътрешното му потребление на газ нарасна със 7% миналата година.

Правителството на Мелони е подложено също и на сериозни критики задето е проспало прехода към зелена енергия на Европа в момент, когато други южни страни, по-специално Испания, значително намалиха зависимостта си от внос на енергия. През 2025 г. инсталирането на нови мощности за възобновяема енергия в Италия е спаднало с 8.2% – до 6.2 гигавата в сравнение с 2024 година. Предложени проекти за около 150 „зелени“ гигавата остават заседнали в бюрократичен лабиринт, очаквайки одобрение от властите.

„Секторът на възобновяемата енергия е подложен на постоянни регулаторни промени, които забавиха развитието му“, заяви миналата седмица асоциация за технологии и инженерство Anie Confindustria. Раймонди пък обръща внимание, че сегашната криза трябва да напомни на Мелони, че зелената енергия може да бъде решение и не е просто политика на ЕС, която тя критикува. „Възобновяемите енергийни източници са стратегия за енергийна сигурност на Италия“, каза той. „Това е лесно постижим резултат.“