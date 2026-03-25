СДВР хвана трима младежи, изнудвали 30-годишен мъж в „Манастирски ливади“

Столични полицаи задържаха трима младежи на по 17, 19 и 20 години, които чрез физически заплахи и разпространение на компромати, принудили 30-годишен мъж от столичния квартал „Манастирски ливади“ да изтегли и да им преведе 5500 евро, съобщават от пресцентъра на СДВР.

Случаят е от 20 март, когато около 20:25 часа тримата извършители заплашили пострадалия с два ножа, притискайки ги в тялото му, както и с разпространяване на видеоклип с негова лична информация.

От Софийската градска прокуратура съобщиха, че спрямо младежите съдът е взел мярка за неотклонение “задържане под стража”. Определенията на съда не са окончателни и подлежат на обжалване пред Софийския апелативен съд.

Работата по случая продължава под надзора на прокуратурата.