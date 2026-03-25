Служебният кабинет инжектира МВР с над 7 млн. евро

Чистката в МВР не подмина и районните полицейски началници

Служебният кабинет на Андрей Гюров прие днес решение за одобряване на финансиране на Министерството на вътрешните работи за 2026 година.

С решението се одобрява финансиране в размер на 5 500 000 евро за обезпечаване изпълнението на дейностите на Медицинският институт на МВР по договори с Национална здравноосигурителна каса за извършване на медицински услуги.

Правителството одобри и друго решение за одобряване на финансиране на Министерството на вътрешните работи за 2026 г., в размер на 2 101 630 евро за обезпечаване на дейности по издаването на българските лични документи в изпълнение на поети ангажименти по сключени договори на МВР.

