Xiaomi с по-ниски тримесечни приходи, но годишната печалба расте със 76 процента

Китайският производител на смартфони и електроника Xiaomi отчете спад на тримесечната си печалба заради поскъпване на памет чиповете и по-слабо потребление на ключовия пазар в Китай. Акциите на компанията са под натиск през последните шест месеца заради трудната бизнес среда.

Маржовете при смартфоните намаляват заради по-високите разходи за компоненти и засилената конкуренция. Продажбите на смартфони са паднали с 14% до 44.34 млрд. юана, а маржът на печалба е спаднал от 12% на 8.3 процента.

Слабост се наблюдава и при продуктите за умен дом и IoT устройства, където приходите са намалели с 20% до 24.6 млрд. юана. Причината са конкуренцията и по-ниските държавни субсидии.

За сметка на това бизнесът с електромобили се развива силно – приходите от него са се удвоили до 36.3 млрд. юана благодарение на по-високи продажби и цени.

За цялата година Xiaomi отчита значителен ръст – печалбата се увеличава със 76% до 41.57 млрд. юана, а приходите достигат рекордните 457.29 млрд. юана, подкрепени от растеж във всички основни сегменти. Новите направления, включително електромобили и AI, също се представят отлично – приходите им са се утроили до 106.1 млрд. юана, като маржът се е подобрил значително.