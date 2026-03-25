РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Facebook Youtube

По-здравословни ли са тиквените семки от чията?

Тиквените семки – магнезиевият супергерой в храната

Макар и малки, семената са изключително полезни за ежедневното хранене. Две от най-популярните – тиквените семки и чията – са истински „малки титани“, които подпомагат организма по много начини. Експерти по хранене обясняват техните ползи и как най-добре да ги консумираме.

Тиквени семки срещу чия: кое е по-здравословно?

Отговорът зависи от това какво търсите и как ще ги използвате.

„И двете са богати на хранителни вещества и се допълват чудесно. Лесно могат да се включат в растителен режим на хранене“, казва специалист по хранене.

Друг експерт препоръчва да редувате различни ядки, семена и бобови, за да получавате разнообразие от хранителни вещества.

  • За повече фибри → чията е по-добрият избор
  • За повече калций → също чия
  • За повече протеин и полезни мазнини → тиквените семки

Ползи от тиквените семки

Тиквените семки могат да се консумират с люспа, белени (познати като пепитас) или директно от тиква.

Полезни мазнини за сърцето

Те съдържат ненаситени мастни киселини (включително омега-3 и омега-6), които:

  • понижават „лошия“ холестерол (LDL)
  • повишават „добрия“ (HDL)
  • подпомагат кръвното налягане

Протеин и минерали

  • Съдържат всички 9 незаменими аминокиселини
  • По-богати са на протеин и цинк от чията
  • Осигуряват магнезий, фосфор и желязо

Цинкът подпомага имунната система и кожата, а магнезият – нервната система и мускулите.

Тиквените семки също:

  • дават енергия
  • подпомагат съня (заради триптофан)
  • намаляват стреса

Противовъзпалителни свойства

Съдържат антиоксиданти (витамин Е и флавоноиди), които намаляват възпалението.

С люспа имат повече фибри → около 5.2 г на порция.

Важно: И двете семена са калорични, затова консумирайте умерено.

Как да консумираме тиквени семки

  • Смлени като „поръска“ върху закуска
  • В мюсли, барчета и мъфини
  • В супи, салати, кисело мляко, овесени ядки
  • Запечени като хрупкава закуска
  • Като тахан (масло от тиквени семки)

Ползи от семената чия

Чията също е изключително хранителна и може да увеличи обема си до 12 пъти при контакт с течност.

Минерали и протеин

Съдържа:

  • фосфор, селен, манган
  • калций и магнезий (за кости и нервна система)
  • желязо и цинк (за енергия и имунитет)

Здраве на червата

  • Съдържа разтворими и неразтворими фибри
  • Подобрява храносмилането

Полезни мазнини

  • Отличен източник на омега-3
  • Само 1 супена лъжица покрива дневната нужда

Съвет: Смлената чия се усвоява по-добре.

Как да консумираме чия

  • Като заместител на яйца в печива
  • В смутита (добавете повече течност)
  • В овесени ядки (overnight oats)
  • Като чия пудинг с плодове
  • За домашно сладко

Няма „по-добро“ семе – и двете са изключително полезни.
Най-добрият подход е да ги комбинирате, за да получите максимални ползи за здравето.

Четете още: Диетолог споделя 6-те чести грешки, които хората допускат с въглехидратите

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

Очаквате ли компроматна "война" по време на предизборната кампания?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Изработка на Уеб Сайтове – 88Lab.eu

Информация

Всички права запазени.