По-здравословни ли са тиквените семки от чията?

Макар и малки, семената са изключително полезни за ежедневното хранене. Две от най-популярните – тиквените семки и чията – са истински „малки титани“, които подпомагат организма по много начини. Експерти по хранене обясняват техните ползи и как най-добре да ги консумираме.

Тиквени семки срещу чия: кое е по-здравословно?

Отговорът зависи от това какво търсите и как ще ги използвате.

„И двете са богати на хранителни вещества и се допълват чудесно. Лесно могат да се включат в растителен режим на хранене“, казва специалист по хранене.

Друг експерт препоръчва да редувате различни ядки, семена и бобови, за да получавате разнообразие от хранителни вещества.

За повече фибри → чията е по-добрият избор

→ чията е по-добрият избор За повече калций → също чия

→ също чия За повече протеин и полезни мазнини → тиквените семки

Ползи от тиквените семки

Тиквените семки могат да се консумират с люспа, белени (познати като пепитас) или директно от тиква.

Полезни мазнини за сърцето

Те съдържат ненаситени мастни киселини (включително омега-3 и омега-6), които:

понижават „лошия“ холестерол (LDL)

повишават „добрия“ (HDL)

подпомагат кръвното налягане

Протеин и минерали

Съдържат всички 9 незаменими аминокиселини

По-богати са на протеин и цинк от чията

Осигуряват магнезий, фосфор и желязо

Цинкът подпомага имунната система и кожата, а магнезият – нервната система и мускулите.

Тиквените семки също:

дават енергия

подпомагат съня (заради триптофан)

намаляват стреса

Противовъзпалителни свойства

Съдържат антиоксиданти (витамин Е и флавоноиди), които намаляват възпалението.

С люспа имат повече фибри → около 5.2 г на порция.

Важно: И двете семена са калорични, затова консумирайте умерено.

Как да консумираме тиквени семки

Смлени като „поръска“ върху закуска

В мюсли, барчета и мъфини

В супи, салати, кисело мляко, овесени ядки

Запечени като хрупкава закуска

Като тахан (масло от тиквени семки)

Ползи от семената чия

Чията също е изключително хранителна и може да увеличи обема си до 12 пъти при контакт с течност.

Минерали и протеин

Съдържа:

фосфор, селен, манган

калций и магнезий (за кости и нервна система)

желязо и цинк (за енергия и имунитет)

Здраве на червата

Съдържа разтворими и неразтворими фибри

Подобрява храносмилането

Полезни мазнини

Отличен източник на омега-3

Само 1 супена лъжица покрива дневната нужда

Съвет: Смлената чия се усвоява по-добре.

Как да консумираме чия

Като заместител на яйца в печива

В смутита (добавете повече течност)

В овесени ядки (overnight oats)

Като чия пудинг с плодове

За домашно сладко



Няма „по-добро“ семе – и двете са изключително полезни.

Най-добрият подход е да ги комбинирате, за да получите максимални ползи за здравето.

