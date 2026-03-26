РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Facebook Youtube

Държавите от еврозоната ще обсъдят мерки срещу нарастващите цени на енергията

Финансовите министри от Еврогрупата ще проведат онлайн заседание, посветено на нарастващите цени на енергията вследствие на конфликта в Близкия изток, предаде БТА.

Според анализ на Европейската комисия Европейският съюз е изправен пред риск от прекъсвания в доставките на енергийни ресурси. Само през първите 17 дни от кризата с Иран разходите за внос на изкопаеми горива са нараснали с около 6 милиарда евро.

В документа се подчертава, че макар възобновяемите източници вече да осигуряват близо половината от електроенергията в ЕС, транспортният сектор остава силно зависим от петрола. Затова се отчита спешна нужда от ускоряване на прехода към електрифицирана и нисковъглеродна икономика, макар ефектът върху цените да не е незабавен.

Като краткосрочни мерки се предвиждат целенасочена подкрепа за най-засегнатите домакинства и бизнеси, без да се стимулира допълнително търсенето на газ и петрол.

От Брюксел подчертават, че действията трябва да бъдат координирани на европейско ниво и да не водят до прекомерни бюджетни разходи или риск за фискалната стабилност на държавите членки.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Очаквате ли компроматна "война" по време на предизборната кампания?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Изработка на Уеб Сайтове – 88Lab.eu

Информация

Всички права запазени.