Държавите от еврозоната ще обсъдят мерки срещу нарастващите цени на енергията

Финансовите министри от Еврогрупата ще проведат онлайн заседание, посветено на нарастващите цени на енергията вследствие на конфликта в Близкия изток, предаде БТА.

Според анализ на Европейската комисия Европейският съюз е изправен пред риск от прекъсвания в доставките на енергийни ресурси. Само през първите 17 дни от кризата с Иран разходите за внос на изкопаеми горива са нараснали с около 6 милиарда евро.

В документа се подчертава, че макар възобновяемите източници вече да осигуряват близо половината от електроенергията в ЕС, транспортният сектор остава силно зависим от петрола. Затова се отчита спешна нужда от ускоряване на прехода към електрифицирана и нисковъглеродна икономика, макар ефектът върху цените да не е незабавен.

Като краткосрочни мерки се предвиждат целенасочена подкрепа за най-засегнатите домакинства и бизнеси, без да се стимулира допълнително търсенето на газ и петрол.

От Брюксел подчертават, че действията трябва да бъдат координирани на европейско ниво и да не водят до прекомерни бюджетни разходи или риск за фискалната стабилност на държавите членки.