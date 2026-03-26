Тръмп заплаши Иран с нови удари, преговорите остават в застой

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че Иран трябва да постигне споразумение за прекратяване на войната или да се изправи пред продължаващи американски атаки. По думите му, иранската страна е силна в преговорите, но към момента не е ясно дали сделка е възможна.

От Иран определиха предложения от САЩ план от 15 точки като „нереалистичен“ и „едностранен“, въпреки че са дали отговор чрез посредници и очакват реакция от Вашингтон. Според ирански представител предложението изисква отказ от отбранителни способности срещу неясни ангажименти за облекчаване на санкциите, съобщи иранската информационна агенция „Тасним“, цитирана от БНР.

Междувременно военните действия продължават. Сили за отбрана на Израел съобщиха, че са ликвидирали командващия иранските военноморски сили Алиреза Тангсири, свързан с блокадата на Ормузкия проток. При ирански ракетни атаки в Израел са били ранени шестима души.

Страни от Персийския залив са заявили готовност да се включат в евентуални преговори между Вашингтон и Техеран.

Русия отрече твърденията, че подпомага Иран с доставки на дронове, като говорителят на Кремъл Дмитрий Песков определи подобни информации като неверни.

На фона на липсата на дипломатически пробив, енергийните пазари реагираха с рязко поскъпване на петрола – сортът Brent достигна над 107 долара за барел, а американският West Texas – близо 95 долара.