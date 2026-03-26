Fibank подкрепя кампанията „Сканирай лапата“ в защита на животните

Fibank (Първа инвестиционна банка) подкрепя социалната кампания „Сканирай лапата“ -инициатива, насочена към насърчаване на информираността, превенцията и личната отговорност към животните.

„Сканирай лапата“ е официалният символ на кампанията – знак за защита на животните и обществен ориентир, който напомня, че грижата започва с информираност и лична отговорност. Кампанията предоставя ясна и достъпна информация как да се реагира в различни ситуации – когато животно е в беда, когато човек иска да помогне, както и когато търси насоки как да бъде отговорен стопанин.

Платформата работи чрез интуитивна навигация по теми, така че всеки да може бързо да открие информацията, от която се нуждае в конкретния момент. С едно „сканиране“ на QR кода потребителите получават практически насоки и полезни съвети – от действия при намерено пострадало животно до отговорно отношение и превенция.

Кампанията е инициатива на Stray Angels Bulgaria – организация с близо десетгодишен опит в работата със случаи на изоставени, болни и пострадали животни. Натрупаният опит показва, че истинската промяна започва много преди самото спасяване – тя започва с информация, превенция и лична отговорност. Символът е създаден с дългосрочната амбиция да се превърне в разпознаваем обществен знак. Както пътните знаци напомнят за безопасността на хората, така „Сканирай лапата“ напомня за отговорността към животните.

Fibank застава зад каузата с убеждението, че социалната отговорност е естествено продължение на ангажимента към обществото. Подкрепата на инициативи, които изграждат култура на съпричастност и активна гражданска позиция, е част от дългосрочната стратегия на Първа инвестиционна банка за устойчиво развитие.

За повече информация за инициативата: https://strayangels.org/skanirai-lapata/

