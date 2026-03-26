Продажбите на автомобили Skoda в Китай приключват в средата на 2026 г.

Продажбите на автомобили Skoda в Китай ще приключат в средата на 2026 г., тъй като чешката марка обяви излизането си от този пазар. Ройтерс съобщава, че това се дължи на рязък спад в продажбите на Skoda в Китай и неспособността на компанията да се конкурира с местни автомобилни производители като BYD и Geely.

Skoda дебютира на китайския пазар през 2005 г. като част от партньорство между SAIC и Volkswagen. Локализацията започна с Octavia през 2007 година. През първите десет години продажбите на марката надхвърлиха 300 000 автомобила, но след това намаляха. През 2025 г. в Китай бяха продадени само 15 000 автомобила Skoda, а пазарният дял на марката падна под 0,1 на сто.

Вместо това

Skoda планира да се съсредоточи върху засилване на присъствието си в Индия и Югоизточна Азия.

Въпреки проблемите в Китай, глобалните продажби на Skoda растат. До края на 2025 г. са доставени над 1,04 милиона автомобила, което е с 12,4% повече на годишна база.

Продажбите в Европа надхвърлиха 836 000 автомобила (ръст от 9,9%). Octavia остава най-продаваният модел на марката в световен мащаб (190 300 бройки).

Въпреки излизането на Skoda от Китай,

Volkswagen Group няма планове да изостави пазара и подготвя нови модели за него.

Например, един от предстоящите нови продукти ще бъде кросоувър от новата марка AUDI.

През 2000 г. Skoda става изцяло притежавано дъщерно дружество на германския мултинационален конгломерат Volkswagen Group. Автомобилите Škoda се продават в над 100 страни.