Иван Иванов с нов силен мач на тенис турнир в Испания

Младата звезда на българския тенис и посланик на ОББ и Mastercard Иван Иванов се класира за четвъртфиналите на международния турнир за мъже в Тарагона (Испания). Водачът в световната ранглиста за юноши изигра поредния си силен мач и само за час и 21 минути елиминира испанеца Лукас Елгера с 6:1, 7:5.

Иван се нуждаеше от само 10 минути на корта за да поведе с 3:0 в първия сет. За цялата част той загуби само четири точки на свой сервис и доминираше във всеки показател.

Във втория Иванов се оказа догонващ с 1:5, но спаси три сетбола при начален удар на съперника си и още един в следващия гейм. Той проби отново при 3:5 и пречупи съперника си като му позволи да спечели само четири точки до края на срещат.

За Иван четвъртфиналът е трети при мъжете за 2026 г., а в него в петък го очаква победителя измежду испанците Томас Курас и Оскар Гутиерес.

ОББ и Mastercard подкрепят Иванов и 18-годишния Александър Василев

в изключително важния период за пробив в мъжкия тенис. Партньорството ще позволи на тенисистите да участват в максимален брой турнири. Чрез него те получават възможност да разкрият максимално големия си потенциал, да се утвърдят в световната ранглиста и да продължават със спокойствие и вече демонстрираните смели крачки пътя си нагоре към върховете на световния мъжки тенис.

