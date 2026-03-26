ЦИК показа бюлетините за вота на 19 април, подадени са над 60 хил. заявления за гласуване в чужбина

Централната избирателна комисия представи образците на хартиената и електронната бюлетини за вота на 19 април. Според говорителя на комисията Росица Матева подготовката на вота протича нормално.

Подадени са общо 60 904 заявления за гласуване в чужбина в 67 държави, като повечето са подадени електронно. Предстои комисията да определи броя и местата на секциите зад граница, след като получи предложения от Министерството на външните работи.

Заради промените в Изборния кодекс броят на секциите извън дипломатическите мисии в държави извън Европейския съюз е ограничен до 20, което изисква оптимизация най-вече за страни като Великобритания, Турция и САЩ. Обсъжда се разкриване на секции и в почетни консулства.

От ЦИК съобщиха, че тече процесът по удостоверяване на машините за гласуване и софтуера им. За наблюдение са регистрирани представители на партии, коалиции и неправителствени организации.

Гласуването с машина ще се извършва по познатия начин – избирателят прави своя избор, проверява го на екрана, след което получава разпечатана бюлетина, която се пуска в урната след заверка от секционната избирателна комисия.

Комисията напомня, че гласуването се извършва по постоянен или настоящ адрес след подадено заявление, а туристи или хора на почивка в друго населено място няма да могат да упражнят правото си на вот.

