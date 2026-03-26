Киев търси още донори от НАТО, за да плати за американските оръжия

Киев се бори да осигури нови кандидати от съюзниците от НАТО, които да се включат във финансирането на покупките на американски оръжия за разкъсваната от войната страна, заяви украинският пратеник във военния алианс Альона Гетманчук. В момента малка част от страните плащат за по-голямата част от оръжията, а Обединеното кралство е единственият донор, който наскоро се присъедини към тях, посочва Гетманчук. И добавя, че за Украйна става все по-трудно да се обръща към няколкото едни и същи партньори отново и отново.

Липсата на ентусиазъм влошава задълбочаващите се финансови затруднения на Киев, защото военният конфликт там продължава пета година, а мирните преговори са в застой. Като капак, Унгария блокира отпускането на решаващ заем от Европейския съюз от 90 милиарда евро (104 милиарда долара), а политически спор в украинския парламент заплашва да забави плащанията по отпуснатия четиригодишен помощен кредитен пакет от Международния валутен фонд в размер на 8.1 млрд. долара.

Засега американското военно оборудване продължава да пристига в Украйна, въпреки че войната в Иран гълта ресурси. Киев „не е получил сигнал“, че Вашингтон не може да доставя оръжия поради конфликта в Залива, посочва Гетманчук.

Украйна получава американски оръжия по програма, известна като PURL, създадена след завръщането на президента Доналд Тръмп в Белия дом миналата година и прекратяването на помощта за Киев. Инициативата разрешава на европейските страни и Канада да плащат за американско военно оборудване, което след това отива в украински ръце. Украинското правителство е изчислило, че се нуждае от 15 милиарда долара през 2026 г. за тези покупки от Съединените щати. Страната е предложила подобна сума и за 2025 г., но е получила само 4.3 милиарда долара през декември.

Досега Украйна е получила доставки на стойност 500 милиона долара. Това означава, че бъдещите пратки може да бъдат забавени, тъй като Киев търси кандидати, с чиято помощ да достигане тази сума.

Съюзниците от НАТО обмислят промяна на подхода, за да позволят на Киев да събира помощите когато се поемат индивидуални обещания, твърдят запознати с въпроса лица. Този вариант може да е по-труден за страните да получат одобрение на национално ниво, но би гарантирал по-стабилни оръжейни доставки за украинците.

Най-належащата нужда на Украйна все още е противовъздушната отбрана, особено системите, които могат да прехващат балистични ракети, твърди Гетманчук. Ако не могат да ги получат от САЩ, единствената алтернатива са дарения от запасите на други страни, което е трудно, добавя тя.

Друг вариант са страните от Персийския залив, посочва посланикът. Те са изразили интерес към украинските дронове-прехващачи и страната в момента произвежда два пъти повече, отколкото ѝ е необходимо. „В идеалния случай Украйна иска да ги размени за помощ при прехващането на балистични и крилати ракети“, обяснява Гетманчук. „Това може да са или самите ракети, или средства за закупуването им.“

Европейските страни засега също се въздържат, защото пакетът от заеми на ЕС може да бъде деблокиран през следващите седмици, коментира запознато с въпроса лице. Средствата биха позволили на Киев да купи американски оръжия, които не се предлагат в Европа и по този начин да се облекчи натиска върху правителствата от блока да поемат отделни ангажименти.

Будапеща обеща да оттегли ветото си след като Украйна ремонтира повредения тръбопровод, доставящ руско гориво на страната – позиция, която според много официални лица, е свързана с предизборната кампания на премиера Виктор Орбан, ориентирана към остри критики срещу Киев.