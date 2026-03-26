НАП: Внимавайте с фишинг за данъчни декларации!

От НАП предупреждават за фалшиви имейли от тяхно име за възстановяване на данъци

Националната агенция за приходите съобщава за фалшиви съобщения от нейно име, пускани през приложението Viber. Те са изпращани от чуждестранен номер и съдържа линк, който приканва потребителя да го последва, за да „възстанови“ данък. Във фалшивото съобщение се казва още, че подател е Министерството на финансите, че данъчната декларация на потребителя е „обработена“ и потребителят трябва да последва линк.

От приходната агенция подчертават, че това е класически фишинг, с който се цели кражба на лични данни, банкова информация и др. Както НАП, така и Министерството на финансите не изпращат съобщения, в които е необходимо клиентите да въвеждат банкова информация или лични данни.

