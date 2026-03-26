Sony и Honda прекратяват разработването на електрически превозни средства

Концепцията Honda Fit EV_2010

Японската корпорация за електроника Sony Group и производителят на автомобили Honda Motor решиха да прекратят разработването на електрически превозни средства. Това беше обявено в съвместно изявление.

В него се отбелязва, че това решение е взето в светлината на плановете на Honda да преразгледа стратегията си за разработване на електрически превозни средства. По-рано през март компанията обяви, че е изоставила разработването на три модела електрически превозни средства, планирани за производство в Съединените щати, поради намаляващото търсене на американския пазар. Това направи невъзможно по-нататъшното изпълнение на съвместния проект Sony-Honda.

В изявлението се подчертава също, че отмяната на проекта отразява обща тенденция към преразглеждане на стратегиите за електрификация сред световните автомобилни производители на фона на забавящия се растеж на пазара на електрически превозни средства.

