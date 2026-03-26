Кметът на Кърджали и партийни членове опитали да нахлуят в РПУ заради задържан за купен вот

В сряда вечерта е арестуван шефът на пощенската станция за Кърджалийска област. Това обяви с пост във „Фейсбук“ главният секретар на МВР Георги Кандев.

„От събраната информация става ясно, че той е заплашвал и убеждавал служители на хуманитарна организация да обясняват на получаващи хранителни помощи в кърджалийското село Бенковски, че хранителните продукти се дават от определена партия, за която трябва да гласуват на предстоящите избори на 19 април. В хода на бързото производство са разпитани трима души. Двама от тях пред съдия. Задържан е ръководителят на Областната пощенска станция – гр. Кърджали“, пише Кандев.

Тази сутрин по „Нова телевизия“ служебният вътрешен министър Емил Дечев съобщи, че голяма група партийни привърженици са се събрали снощи пред районното полицейско управление, след като бил задържан ръководителят на областната пощенска станция в Кърджали.

По думите му става въпрос за симпатизанти на парламентарно представена партия, водени от кмета на града, който е и кандидат за депутат. Те са се опитали „настойчиво и агресивно да влязат в управлението, вероятно с цел да освободят своя познат„. Дечев отказа да уточни към коя партия принадлежат, но увери, че след изборите ще бъде оповестено кои формации са замесени най-много в купуването на гласове. Той подчерта, че МВР подхожда еднакво към всички партии и нарушенията се третират без изключения.

В момента в цялата страна тече раздаване на хранителни пакети на над 530 000 социалнослаби, но те не са от никоя партия, а от Европейския социален фонд, т.е. купуват се с европари. Хранителните пакети се раздават от БЧК във временни пунктове. Точно за такъв тип притискане на бедни хора като засечения в Кърджали, говори от самото си влизане в кабинета социалният министър Хасан Адемов. Дотук е ставало дума за заплахи, че се спират помощи или се дават негодни дърва, ако човек гласува другояче. Вече се обещавало и записване в програми за заетост, ако безрботните гласуват „правилно“.

Затова министърът непрекъснато призовава хората да подават сигнали, ако имат информация за подобни случаи, до социалното министерство, Агенцията за социално подпомагане и Агенцията по заетостта.