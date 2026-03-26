ССБ порица ВСС за прикриване на натиск от негов член

Съюзът на съдиите излезе със становище срещу отказа на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет да изслуша административния съдия Ивайло Иванов по сигнал за оказван му от член на кадровия орган натиск. Иванов посочи члена на Прокурорската колегия на ВСС Драгомир Кояджиков, който лобирал да се откаже от конкурса за председател на Административен съд – Русе.

Преди две седмици членовете на Съдийската колегия Атанаска Дишева и Олга Керелска предложиха да се вземат мерки за защита на Иванов по утвърдения за такива случай механизъм. Оказа се, че преди изслушването в ресорната комисия на ВСС по конкурсите съдията е поискал отвод на Кояджиков, като се мотивирал с реплики на тогавашния временен председател на съда в Русе Диан Василев. Той казал на Иванов, че се обадил „Драго“ и поискал оттеглянето му от процедурата за избор с аргумента, че няма да получи нито един глас „за“.

По-късно Василев извъртял, че се е пошегувал, но Иванов не приел дебелашката „шега“, а сезирал антикорупционната комисия. Тя пък препратила образуваното досъдебно производство на Софийската градска прокуратура, която прекратила преписката с мотива за липса на данни за извършено престъпление, както прави при всички сигнали за корупция в съдебната система. След което Съдийската колегия на ВСС не събра мнозинства за изслушване на Ивайло Иванов, бранейки Кояджиков. Позицията на съдийския съюз:

„Преди повече от четири месеца, на 7.11.2025 г. Управителният съвет на Съюза на съдиите в България подаде до Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет /СК на ВСС/ сигнал относно станали публично достояние данни за опит за оказване на натиск върху съдия Ивайло Йосифов Иванов в хода на процедура за избор на административен ръководител – председател на Административен съд – Русе. Сигналът беше подаден на основание т. 1 – 4 от Механизма за действие на СК на ВСС в случаи на засягане на независимостта и/или опит за оказване на натиск върху съдиите и съда. Същият Механизъм е утвърден от Съдийската колегия на ВСС, като съгласно т. 1 от него, професионалните съдийски организации могат да сезират колегията при намеса върху независимостта на съдия или при оказване на натиск.

В сигнала бяха посочени оповестените в заседанието на СК на ВСС, проведено на 7.10.2025 г. факти за поискан от съдия Ивайло Иванов отвод на члена на ВСС Драгомир Кояджиков, поради направен опит за оказано от името на същия влияние във връзка с процедурата за избор на председател на Административен съд Русе. Беше обърнато внимание и на публикация в правния сайт ДеФакто от 14.10.2025 г. за случая, в която са посочени обстоятелства за сезиране от страна на съдия Иванов на правоохранителните органи и образувано наказателно производство.

В сигнала посочихме, че изнесеното от съдия Ивайло Иванов налага спешна реакция от страна на СК на ВСС, поради съдържащите се данни за недопустима форма на оказване на натиск и влияние върху свободната воля на съдията, което изисква предприемане на действия за неговата защита. Поискахме и да бъде направена оценка на действията на замесените лица с оглед правилата на Кодекса за етично поведение на българските магистрати, приложим както към всички съдии, така и към членовете на СК на ВСС. Настояхме и за пълна прозрачност и провеждане на бърза, справедлива и публична процедура по изясняване на всички факти и обстоятелства по случая.

Съгласно правилата по т. 5 от утвърдения от самата нея Механизъм, Съдийската колегия на ВСС следваше да разгледа сигнала или на първото след внасянето му свое заседание, или на нарочно свикано извънредно заседание, като засегнатият магистрат бъде поканен за изслушване. С решението си от проведеното на 24.03.2026 г. заседание, с което по нарочно търсени формални причини отказа да разгледа подадения преди няколко месеца сигнал и да изслуша можещите да изяснят случая съдии, мнозинството от членовете на Съдийската колегия на ВСС демонстрира нежелание да прилага утвърдения от същата колегия механизъм.

Няма друго възможно обяснение за тези действия, освен нежелание и да се изясни въпросът бил ли е упражнен натиск от името на член на СК на ВСС към съдия Ивайло Йосифов Иванов, за да бъде накаран да се оттегли от участие в конкурсна процедура. И това е поредният случай, в който остават неизяснени съмнения за задкулисно и незаконно упражняване на влияние в съдебната власт.

Особено възмутителен беше отказът да бъде изслушан в проведеното заседание, поканеният за това именно от СК на ВСС и явил се лично съдия Ивайло Йосифов Иванов. Проявата на неуважение и незачитане на професионалното и лично достойнство на съдия от страна на членовете на орган, на когото е възложено да защитата независимостта на магистратите и да утвърждава авторитета на правосъдието, представлява грубо вътрешно подкопаване на същия авторитет.

Независимо от обезсърчаващия и смразяващ ефект от действията от мнозинството на членовете на СК на ВСС, Съюзът на съдиите в България изразява подкрепа към всички съдии, които решат да не премълчават опитите за засягане на независимостта им и за упражняване на натиск. Заявяваме и готовност да продължим с активните действия за осигуряване от страна на отговорните за това институции на необходимата защита на съдиите срещу опити за упражняване на нелегитимно влияние.„